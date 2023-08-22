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Разминирование акватории Черного моря является общим интересом четырех стран - Резников

Киев • УНН

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КИЕВ. 22 августа. УНН. Разминирование акватории Черного моря является вызовом для Украины, а также общим интересом как минимум четырех стран - Украины, Болгарии, Румынии и Турции. Об этом во время совместного брифинга с министром обороны Болгарии Тодором Тагаревым в понедельник заявил министр обороны Алексей Резников, передает УНН.

Цитата

“Мы очень много говорили о перспективах потому, что наш общий интерес, как минимум у четырех стран — Украины, Болгарии, Румынии, Турции — по безопасности Черного и Азовского морей, потому что это вопрос общего будущего. Это вопрос свободы судоходства, это вопрос взаимодействия стран-соседей после нашей победы для того, чтобы обеспечить цивилизованный мир возможностями, которые сегодня все четыре страны продуцируют”, — отметил Резников.

Детали

Он добавил, что обсудил с своим болгарским коллегой возможности будущих проектов по разминированию акватории Черного моря, применению сил и средств, которые есть у обеих стран. Министр также напомнил, что Киев получил от Великобритании два минных тральщика, которые под флагом Украины с командой сейчас проходят учения. По словам Резникова, после завершения войны, согласно конвенции Монтре, корабли смогут вернуться в Черное море.

“Соответственно, господин министр тоже сказал, что у них такие же планы развития, и у них есть мини-тральщики. Мы начнём здесь уже взаимодействие построения совместного усилия четырёх стран... Далее в рамках „Рамштайн“ коммуникации мы сможем развивать вопросы разминирования”, — проинформировал он.

В свою очередь, Тагарев отметил, что разминирование является длительной задачей военно-морских сил Болгарии в пределах территориальных вод республики: “В настоящее время мы обсуждаем потребность усиления сотрудничества между государствами, и каким образом после окончания войны мы убедимся в том, что основные пути морского сообщения чисты от мин и безопасны, и каким образом мы можем работать в этом направлении”.

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Кроме этого, Резников отметил, что обсудил с болгарским министром текущую ситуацию с безопасностью в Украине, перспективные направления двустороннего сотрудничества, в том числе усиление украинской противовоздушной и противоракетной обороны, развитие возможностей Вооруженных сил Украины и Сил обороны за счет поставки дополнительных систем вооружения, различных материально-технических средств, боеприпасов и т.д.

“Также мы проговаривали опцию подготовки военнослужащих ВСУ болгарской стороной, и взаимодействие с партнерами в рамках различных программ европейского сообщества, в том числе возможность реабилитации наших раненых военнослужащих на территории Болгарии”, — рассказал министр.

Он выразил благодарность Софии за присоединение к Совместной декларации стран “Группы семи” по предоставлению долгосрочных гарантий безопасности Украине, решение присоединиться к программе ЕС по поставке Киеву 155-мм артиллерийских боеприпасов, а также за передачу уже второго пакета военной помощи.

Напомним

На заседании 16 августа правительство Болгарии приняло решение о присоединении страны к декларации стран “Группы семи” по предоставлению долгосрочных обязательств по безопасности’Украине.

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