Мешканець Бучі у себе в гаражі знайшов залишену окупантами розтяжку
Київ • УНН
КИЇВ. 1 вересня. УНН. Мешканець Бучі, який вперше від початку воєнного стану зайшов у свій гараж, виявив там розтяжку. Про це в Telegram повідомив голова Національної поліції у Київській області Андрій Нєбитов, передає УНН.
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"Ми і досі знаходимо на Київщині смертоносні «дарунки» окупантів. До нас звернувся громадянин, який побачив у себе в гаражі гранату. Чоловік не був удома з початку воєнного стану. Поліцейські на місці виявили розтяжку, затиснуту між двома пластиковими вішаками", - повідомив Нєбитов.
Фахівці вилучили небезпечну знахідку.
"Вкотре закликаю громадян: виявили небезпечні предмети, відразу набирайте «102»!", - додав генерал.
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