Мешканець Бучі у себе в гаражі знайшов залишену окупантами розтяжку

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"Ми і досі знаходимо на Київщині смертоносні «дарунки» окупантів. До нас звернувся громадянин, який побачив у себе в гаражі гранату. Чоловік не був удома з початку воєнного стану. Поліцейські на місці виявили розтяжку, затиснуту між двома пластиковими вішаками", - повідомив Нєбитов.

Фахівці вилучили небезпечну знахідку.

"Вкотре закликаю громадян: виявили небезпечні предмети, відразу набирайте «102»!", - додав генерал.

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