Українські військові вночі знищили 35 "шахедів" — Повітряні сили
Київ • УНН
Українські сили протиповітряної оборони знищили 35 з 39 безпілотників "Шахід-камікадзе", запущених російськими військами з окупованого Криму та Росії під час нічної атаки 10 березня.
Сили ППО в ніч на 10 березня знищили 35 дронів-камікадзе типу Shahed, якими російські окупанти атакували Україну. Про це повідомили у Telegram-каналі Повітряних сил ЗСУ, передає УНН.
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Армія РФ випустила 39 ударних безпілотників з напрямків: мис Чауда (тимчасово окупований Крим) і Приморсько-Ахтарськ (Росія).
В результаті бойової роботи збито 35 "шахедів" у межах Кіровоградської, Миколаївської, Дніпропетровської, Черкаської, Одеської, Херсонської, Хмельницької, Вінницької, Київської та Житомирської областей.
У ПС зазначили, що до відбиття повітряного нападу залучались мобільні вогневі групи, а також винищувальна авіація, зенітні ракетні підрозділи Повітряних сил і засоби радіоелектронної боротьби.
Повітряні Сили підтвердили знищення 12 "шахедів" за ніч09.03.24, 08:45 • 81649 переглядiв