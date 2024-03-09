Повітряні Сили підтвердили знищення 12 "шахедів" за ніч
Київ • УНН
Повітряні сили Збройних сил України підтверджують знищення 12 іранських безпілотників Shahed під час нічних атак у Дніпропетровській, Донецькій та Полтавській областях.
У ніч на 9 березня, в результаті бойової роботи протиповітряною обороною знищено 12 "шахедів" у межах Дніпропетровської, Донецької та Полтавської областей. Про це повідомили у Повітряних Силах ЗСУ, передає УНН.
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За інформацією, у ніч на 9 березня противник атакував 15-ма ударними безпілотниками типу Shahed. Райони пусків — кримська Чауда та російське місто Приморсько-Ахтарськ.
До відбиття повітряного нападу залучено зенітні ракетні підрозділи Повітряних Сил, мобільні вогневі групи Сил оборони України.
Сили оборони за ніч знищили 12 з 15 "шахедів" – Генштаб09.03.24, 07:38 • 31421 перегляд