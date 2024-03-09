Воздушные Силы подтвердили уничтожение 12 "шахедов" за ночь

В ночь на 9 марта, в результате боевой работы противовоздушной обороной уничтожено 12 "шахедов" в пределах Днепропетровской, Донецкой и Полтавской областей. Об этом сообщили в Воздушных Силах ВСУ, передает УНН.

Детали

По информации, в ночь на 9 марта противник атаковал 15-ю ударными беспилотниками типа Shahed. Районы пусков - крымская Чауда и российский город Приморско-Ахтарск.

К отражению воздушного нападения привлечены зенитные ракетные подразделения Воздушных Сил, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

Силы обороны за ночь уничтожили 12 из 15 "шахедов" - Генштаб