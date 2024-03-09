Воздушные Силы подтвердили уничтожение 12 "шахедов" за ночь

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Эксклюзив
Совет по вопросам поддержки бизнеса при Президенте должен прислушиваться к жалобам бизнеса, в том числе на Гетманцева - эксперт
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Совет по вопросам поддержки бизнеса при Президенте должен прислушиваться к жалобам бизнеса, в том числе на Гетманцева - эксперт

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В начале полномасштабной войны некоторые страны не хотели продавать боеприпасы Украине из-за опасений ее проигрыша - эксперт
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Полицейская унижала школьников: работники Офиса Омбудсмена посетят гимназию в Черновцах
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Полицейская унижала школьников: работники Офиса Омбудсмена посетят гимназию в Черновцах

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Фигурант дела о невыполнении контракта между МОУ и "Львовским арсеналом" Алексей Хорошаев заявил, что боеприпасы есть
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Фигурант дела о невыполнении контракта между МОУ и "Львовским арсеналом" Алексей Хорошаев заявил, что боеприпасы есть

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8 марта 2024, 07:29  •  76569 просмотра

Фонд гарантирования вкладов физлиц попытался ввести в заблуждение журналистов относительно закупки лицензий к программному обеспечению по завышенной цене

Эксклюзив
Зарабатывали на сдаче экзаменов на водительские права: на Волыни разоблачили коррупционную схему шпионского уровня
7 марта 2024, 15:26  •  107893 просмотра

Зарабатывали на сдаче экзаменов на водительские права: на Волыни разоблачили коррупционную схему шпионского уровня

Эксклюзив
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7 марта 2024, 11:59  •  109798 просмотра

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Изменение правил раскрытия банковской тайны подорвет доверие ко всей банковской системе - соучредитель банка "Конкорд" Соседка
7 марта 2024, 10:52  •  108229 просмотра

Изменение правил раскрытия банковской тайны подорвет доверие ко всей банковской системе - соучредитель банка "Конкорд" Соседка

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Фигурант дела о невыполнении контракта между МОУ и "Львовским арсеналом" Алексей Хорошаев заявил, что боеприпасы есть
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7 марта 2024, 10:12  •  166682 просмотра

Воздушные Силы подтвердили уничтожение 12 "шахедов" за ночь

Воздушные силы Вооруженных сил Украины подтверждают уничтожение 12 иранских беспилотников Shahed во время ночных атак в Днепропетровской, Донецкой и Полтавской областях.

Война •   •  16264 просмотра
Воздушные Силы подтвердили уничтожение 12 "шахедов" за ночь

На Харьковщине враг обстрелял 18 сел и городов из артиллерии и минометов, есть погибшие

За минувшие сутки 18 населенных пунктов Харьковской области подверглись вражеским артиллерийским и минометным обстрелам, в частности авиаударам по Волчанску, Синьковке, Табаевке и Берестовому, что привело к жертвам среди мирного населения, разрушениям жилых кварталов и учебных заведений.

Война •   •  15897 просмотра
На Харьковщине враг обстрелял 18 сел и городов из артиллерии и минометов, есть погибшие

В Донецкой области ранения получили 9 человек из-за вражеских обстрелов

Девять жителей Донецкой области получили ранения в результате российских обстрелов 8 марта.

Война •   •  16601 просмотра
В Донецкой области ранения получили 9 человек из-за вражеских обстрелов

На Херсонщине из-за российских обстрелов 2 человека погибли, еще 2 ранены, один из них - ребенок.

В результате российских обстрелов в Херсонской области погибли 2 человека, еще 2, в том числе ребенок, получили ранения, а также были повреждены жилые дома.

Война •   •  16729 просмотра
На Херсонщине из-за российских обстрелов 2 человека погибли, еще 2 ранены, один из них - ребенок.

Враг обстрелял 12 городов и поселков запорожья за сутки, зафиксировано 323 удара

Российская армия осуществила 323 обстрела 12 населенных пунктов Запорожской области, применив 67 беспилотников, авиацию, РСЗО и артиллерию, что привело к разрушениям, но обошлось без жертв среди гражданского населения.

Война •   •  16644 просмотра
Враг обстрелял 12 городов и поселков запорожья за сутки, зафиксировано 323 удара

Еще плюс 850 оккупантов и 6 танков: Генштаб обновил данные о потерях врага

С начала вторжения в Украину российские войска потеряли примерно 423 160 человек личного состава и 6712 танков.

Война •   •  16773 просмотра
Еще плюс 850 оккупантов и 6 танков: Генштаб обновил данные о потерях врага

На фронте произошло 63 боевых столкновения - Генштаб

За минувшие сутки на фронте произошло 63 боевых столкновения, во время которых противник нанес 8 ракетных и 107 авиационных ударов, а также 113 раз обстрелял украинские позиции и населенные пункты из реактивных систем залпового огня, говорится в утренней сводке Генерального штаба.

Война •   •  16444 просмотра
На фронте произошло 63 боевых столкновения - Генштаб

Силы обороны за ночь уничтожили 12 из 15 "шахедов" - Генштаб

Вооруженные силы Украины уничтожили 12 из 15 запущенных российскими оккупантами беспилотников "шахед", а также различную российскую военную технику и объекты.

Война •   •  18754 просмотра
Силы обороны за ночь уничтожили 12 из 15 "шахедов" - Генштаб

Россияне попали в предприятие на Днепропетровщине

Россияне попали в промышленное предприятие в Криворожском районе, вызвав пожар, обстреляли из тяжелой артиллерии Марганец и село в Никопольском районе, а украинские защитники сбили 5 беспилотников над Криворожьем.

Война •   •  19264 просмотра
Россияне попали в предприятие на Днепропетровщине

Россиян обстреляли две общины на Николаевщине

Россияне обстреляли два населенных пункта в Николаевской области, повредив частные дома, но обошлось без жертв.

Война •   •  18877 просмотра
Россиян обстреляли две общины на Николаевщине