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Воздушные Силы подтвердили уничтожение 12 "шахедов" за ночь
На Харьковщине враг обстрелял 18 сел и городов из артиллерии и минометов, есть погибшие
В Донецкой области ранения получили 9 человек из-за вражеских обстрелов
На Херсонщине из-за российских обстрелов 2 человека погибли, еще 2 ранены, один из них - ребенок.
Враг обстрелял 12 городов и поселков запорожья за сутки, зафиксировано 323 удара
Еще плюс 850 оккупантов и 6 танков: Генштаб обновил данные о потерях врага
На фронте произошло 63 боевых столкновения - Генштаб
Силы обороны за ночь уничтожили 12 из 15 "шахедов" - Генштаб
Россияне попали в предприятие на Днепропетровщине
Россиян обстреляли две общины на Николаевщине
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Воздушные Силы подтвердили уничтожение 12 "шахедов" за ночь
Воздушные силы Вооруженных сил Украины подтверждают уничтожение 12 иранских беспилотников Shahed во время ночных атак в Днепропетровской, Донецкой и Полтавской областях.
На Харьковщине враг обстрелял 18 сел и городов из артиллерии и минометов, есть погибшие
За минувшие сутки 18 населенных пунктов Харьковской области подверглись вражеским артиллерийским и минометным обстрелам, в частности авиаударам по Волчанску, Синьковке, Табаевке и Берестовому, что привело к жертвам среди мирного населения, разрушениям жилых кварталов и учебных заведений.
В Донецкой области ранения получили 9 человек из-за вражеских обстрелов
Девять жителей Донецкой области получили ранения в результате российских обстрелов 8 марта.
На Херсонщине из-за российских обстрелов 2 человека погибли, еще 2 ранены, один из них - ребенок.
В результате российских обстрелов в Херсонской области погибли 2 человека, еще 2, в том числе ребенок, получили ранения, а также были повреждены жилые дома.
Враг обстрелял 12 городов и поселков запорожья за сутки, зафиксировано 323 удара
Российская армия осуществила 323 обстрела 12 населенных пунктов Запорожской области, применив 67 беспилотников, авиацию, РСЗО и артиллерию, что привело к разрушениям, но обошлось без жертв среди гражданского населения.
Еще плюс 850 оккупантов и 6 танков: Генштаб обновил данные о потерях врага
С начала вторжения в Украину российские войска потеряли примерно 423 160 человек личного состава и 6712 танков.
На фронте произошло 63 боевых столкновения - Генштаб
За минувшие сутки на фронте произошло 63 боевых столкновения, во время которых противник нанес 8 ракетных и 107 авиационных ударов, а также 113 раз обстрелял украинские позиции и населенные пункты из реактивных систем залпового огня, говорится в утренней сводке Генерального штаба.
Силы обороны за ночь уничтожили 12 из 15 "шахедов" - Генштаб
Вооруженные силы Украины уничтожили 12 из 15 запущенных российскими оккупантами беспилотников "шахед", а также различную российскую военную технику и объекты.
Россияне попали в предприятие на Днепропетровщине
Россияне попали в промышленное предприятие в Криворожском районе, вызвав пожар, обстреляли из тяжелой артиллерии Марганец и село в Никопольском районе, а украинские защитники сбили 5 беспилотников над Криворожьем.
Россиян обстреляли две общины на Николаевщине
Россияне обстреляли два населенных пункта в Николаевской области, повредив частные дома, но обошлось без жертв.