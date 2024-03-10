Ракетный удар по Мирнограду: количество раненых возросло до 11

В результате российского ракетного удара по Мирнограду в Донецкой области по меньшей мере 11 человек получили ранения, среди них 16 летний парень. Об этом заявили в Офисе Генерального прокурора Украины, пишет УНН.

Детали

По данным следствия, 10 марта 2024 года около 03:00 российские оккупационные войска ударили, вероятно, ракетами типа С-300 по Мирнограду. Попали по жилому микрорайону города.

В результате вражеского обстрела ранения получили 11 человек - 16-летний парень, пять женщин и столько же мужчин в возрасте от 34 до 95 лет - резюмировали правоохранители.

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Отмечается, что всем пострадавшим оказали неотложную медицинскую помощь. У них диагностированы минно-взрывные травмы, резаные раны, множественные ссадины, закрытая черепно-мозговая травма и сотрясение головного мозга.

Кроме того, в результате обстрела повреждены по меньшей мере 17 многоэтажных домов и 27 автомобилей

Под процессуальным руководством Донецкой областной прокуратуры начато досудебное расследование в уголовном производстве по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины) - резюмировали в Офисе генпрокурора.

Прокуроры продолжают принимать все возможные и надлежащие меры для фиксации военных преступлений РФ против мирного населения региона.

Напомним,

По словам главы Донецкой ОВА Вадима Филашкина, 9 марта, в Донецкой области в результате российских обстрелов погиб один человек, еще 10 получили ранения.