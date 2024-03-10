Враг начал чаще использовать сбросы химического оружия

Только за последнюю неделю россияне 50 раз сбрасывали гранаты с ядовитым удушающе-слезоточивым веществом, сообщил представитель оперативно-стратегической группировки войск "Таврия" Дмитрий Лиховий, пишет УНН.

Детали

Дмитрий Лиховий рассказал, что за последнюю неделю россияне около 50 раз сбрасывали с беспилотников гранаты с отравляющим веществом удушающе-слезоточивого действия типа хлорпикрин.

"Только за вчерашние сутки зафиксировано 15 таких сбросов боеприпасов, и почти все они в полосе обороны на Запорожском направлении" - сказал Дмитрий Лиховой.

Он добавил, что такие действия объясняются тем, что когда враг не может взять наши окопы классическим артиллерийским ударом или FPV-дронами, то тогда он тогда применяет слезоточивый газ.

Напомним

По меньшей мере 11 человек, в том числе 16-летний парень, получили ранения в результате российского ракетного удара по Мирнограду в Донецкой области.