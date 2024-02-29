россияне пытаются пробить украинскую оборону на Авдеевском направлении - Тарнавский

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Европа уже передала Украине все избыточные снаряды - эксперт
  •  50236 просмотра

Европа уже передала Украине все избыточные снаряды - эксперт

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Фонд гарантирования вкладов обвинил журналистов в преследовании вместо адекватного ответа на обращение
  •  75804 просмотра

Фонд гарантирования вкладов обвинил журналистов в преследовании вместо адекватного ответа на обращение

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Офис Генпрокурора об осуждении украинских военнопленных в рф: отдельное направление наших расследований
  •  67468 просмотра

Офис Генпрокурора об осуждении украинских военнопленных в рф: отдельное направление наших расследований

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Фонд гарантирования вкладов физлиц задерживает выплату задолженности пенсионерам, которые держали средства в "Конкорде"
  •  102047 просмотра

Фонд гарантирования вкладов физлиц задерживает выплату задолженности пенсионерам, которые держали средства в "Конкорде"

Эксклюзив
В школах в Украине работает более 400 офицеров безопасности, еще 200 проходят обучение
  •  109754 просмотра

В школах в Украине работает более 400 офицеров безопасности, еще 200 проходят обучение

Эксклюзив
В Балканских странах есть советское вооружением, которое можно купить дешевле, чем натовское - эксперт
28.02.24  •  141119 просмотра

В Балканских странах есть советское вооружением, которое можно купить дешевле, чем натовское - эксперт

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Фонд гарантирования вкладов физлиц остановил выплату почти полмиллиона гривен Бирже благотворительности "ДоброДій"
28.02.24  •  156765 просмотра

Фонд гарантирования вкладов физлиц остановил выплату почти полмиллиона гривен Бирже благотворительности "ДоброДій"

Эксклюзив
Директор ФГВФЛ Рекрут под предлогом якобы экономии нарушила закон, используя авто ликвидируемого банка в собственных целях
28.02.24  •  152822 просмотра

Директор ФГВФЛ Рекрут под предлогом якобы экономии нарушила закон, используя авто ликвидируемого банка в собственных целях

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Чат-бот для выявления предателей и коллаборационистов: за год поступило 20 тыс. обращений
28.02.24  •  151118 просмотра

Чат-бот для выявления предателей и коллаборационистов: за год поступило 20 тыс. обращений

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Саботаж, работа на кремль и даже государственная измена - эксперты о решении суда, которым были заблокированы тендеры на питание для ВСУ
28.02.24  •  144633 просмотра

Саботаж, работа на кремль и даже государственная измена - эксперты о решении суда, которым были заблокированы тендеры на питание для ВСУ

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Новости по теме

россияне пытаются пробить украинскую оборону на Авдеевском направлении - Тарнавский

российско-оккупационные войска сосредоточили усилия на Авдеевском направлении, безрезультатно пытаясь штурмовать позиции Вооруженных сил Украины.

Война •   •  3286 просмотра
россияне пытаются пробить украинскую оборону на Авдеевском направлении - Тарнавский

Шри-Ланка возобновит плату за визы для россиян и украинцев и прекратит бесплатное долгосрочное пребывание

Шри-Ланка прекращает выдачу бесплатных долгосрочных виз гражданам россии и Украины, которые прожили в стране более двух лет, и теперь будет взимать плату в размере $50 за 30-дневную визу.

Общество •   •  2599 просмотра
Шри-Ланка возобновит плату за визы для россиян и украинцев и прекратит бесплатное долгосрочное пребывание

В Азовском море загорелся катер береговой охраны оккупантов, россияне потеряли пятерых - перехват ГУР

В Азовском море загорелся российский катер береговой охраны, в результате чего, согласно перехваченным сообщениям, вероятно погибло пятеро российских оккупантов.

Война •   •  4428 просмотра
В Азовском море загорелся катер береговой охраны оккупантов, россияне потеряли пятерых - перехват ГУР

В ЕС заявили, что никогда не признают выборы президента рф на оккупированных территориях Украины

Европейский Союз никогда не признает выборы президента россии, которые проводятся в оккупированных регионах Украины, поскольку они нарушают международное право.

Война •   •  4842 просмотра
В ЕС заявили, что никогда не признают выборы президента рф на оккупированных территориях Украины

Враг атаковал FPV-дроном Волчанск: ранен 18-летний юноша

российские войска атаковали Волчанск в Харьковской области с помощью беспилотника, в результате чего был ранен 18-летний парень.

Война •   •  4288 просмотра
Враг атаковал FPV-дроном Волчанск: ранен 18-летний юноша

Польша не будет отправлять свои войска в Украину - министр обороны Косиняк-Камыш

Польша продолжит оказывать военную поддержку Украине в виде финансовой помощи и вооружения, но не будет посылать войска, что подтвердил вице-премьер-министр, министр обороны Владислав Косиняк-Камыш.

Политика •   •  4358 просмотра
Польша не будет отправлять свои войска в Украину - министр обороны Косиняк-Камыш

В Украине стартовала посевная

По состоянию на конец февраля фермеры в четырех областях Украины начали сев 22,3 тыс. га яровой пшеницы, ячменя и гороха.

Экономика •   •  6923 просмотра
В Украине стартовала посевная

Европарламент одобрил резолюцию с призывом передать Украине ракеты TAURUS

Европейский парламент подавляющим большинством голосов принял резолюцию, призывающую страны ЕС предоставлять Украине оружие, пока она не достигнет победы над Россией.

Война •   •  9065 просмотра
Европарламент одобрил резолюцию с призывом передать Украине ракеты TAURUS

В Армении заговорили о возможности стать кандидатом на вступление в ЕС

Спикер Национального собрания Армении заявил, что страна должна рассмотреть возможность стать кандидатом в члены ЕС, чтобы обеспечить большую безопасность.

Новости Мира •   •  6119 просмотра
В Армении заговорили о возможности стать кандидатом на вступление в ЕС

ОБСЕ привлечет "московский механизм" для расследования случаев задержания россией гражданских украинцев

В МИД Украины ожидают, что обращение к "московскому механизму" ОБСЕ поможет Украине и другим государствам определить истинные масштабы этого преступления и установить факты.

Война •   •  11287 просмотра
ОБСЕ привлечет "московский механизм" для расследования случаев задержания россией гражданских украинцев