россияне пытаются пробить украинскую оборону на Авдеевском направлении - Тарнавский

Оккупационные войска рф сосредоточили свои атаки на Авдеевском направлении. За минувшие сутки, они пытались 25 раз штурмовать позиции Сил обороны на этом участке фронта. Об этом заявил командующий оперативно-стратегической группировки войск "Таврия" бригадный генерал Александр Тарнавский, пишет УНН.

Детали

Отмечается, что в сутки россияне нанесли 57 авиаударов, 4 ракетных удара, 89 ударов дронами-камикадзе, совершили 64 штурмовые действия и 1072 обстрела (в том числе 6 - с применением ядовитых веществ).

Силы ОСУВ "Таврия" продолжают ведение оборонительной операции. Противник сосредотачивает основные усилия на Авдеевском направлении, где за прошедшие сутки наши защитники и защитницы отбили 25 атак противника в районах населенных пунктов Бердичи, Орловка, Тоненькое, Первомайское, Невельское - резюмировал Тарнавский.

Отмечается, что на Новопавловском направлении Силы обороны сдерживают россиян в районах Красногоровки, Георгиевки, Новомихайловки и Урожайного, где вчера произошло всего 38 боестолкновений.

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В частности, враг не имел успеха в Красногоровке, которая была освобождена усилиями подразделений 3-й штурмовой бригады. Только здесь потери россиян убитыми и ранеными составили около 100 человек.

Дополнение

Бригадный генерал также рассказал о результатах работы Сил обороны, которые ликвидируют оккупантов. Так, общие потери врага в живой силе по всей операционной зоне "ОСУВ "Таврия" составили 431 человека за сутки.

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Также россияне потеряли - 10 танков, 22 ББМ, 7 артсистем, 7 автомобилей.

Нейтрализовано или уничтожено 339 БпЛА различных типов. Поражен 1 район сосредоточения личного состава врага. Четверо оккупантов захвачены в плен - подытожил Тарнавский.

Напомним,

Представитель ОСУВ "Хортица" Илья Евлаш заявил, что российские войска на Бахмутском направлении пытаются захватить два населенных пункта - Ивановское и Богдановку. Отмечается, что в пределах Богдановки уже ведутся бои.