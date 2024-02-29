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Окупанти намагаються захопити два населених пункти на Бахмутському напрямку, йдуть бої - Євлаш

Київ • УНН

 • 30660 перегляди

російські війська ведуть бої в межах міста Богданівка на Бахмутському напрямку.

Окупанти намагаються захопити два населених пункти на Бахмутському напрямку, йдуть бої - Євлаш

Російські війська на Бахмутському напрямку намагаються захопити два населених пункти - Іванівське і Богданівку. У межах Богданівки вже ведуться бої, повідомив в ефірі телемарафону у четвер речник ОСУВ "Хортиця" Ілля Євлаш, пише УНН.

На Бахмутському напрямку, звичайно, що проводяться усі необхідні інженерні і фортифікаційні заходи, аби утримати противника. Однак, ворог продовжує сунути в районі населеного пункту Іванівське та в районі Богданівки, там уже йдуть бої у межах міста

- заявив Євлаш.

За його словами, ворог продовжує підтягувати туди свої резерви. Крім того, росіяни постійно завдають удари дронами-камікадзе, такими як "Ланцет" і активно застосовують FPV-дрони".  

Євлаш зазначив, що окупанти дуже активно застосовують штурмові групи "Шторм Z", "Шторм V", мотострілецькі полки та бригади, які продовжують штурмувати позиції ЗСУ на фронті.

За минулу добу ворог здійснив майже 700 обстрілів ворог здійснив по позиціям Сил оборони на Бахмутському напрямку та чотири рази застосовував авіацію.

Ворога знищують сотнями, але вони підтягують резерви - Євлаш29.02.24, 13:34 • 22934 перегляди

Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

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