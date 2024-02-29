Оккупанты пытаются захватить два населенных пункта на Бахмутском направлении, идут бои - Евлаш

Российские войска на Бахмутском направлении пытаются захватить два населенных пункта - Ивановское и Богдановку. В пределах Богдановки уже ведутся бои, сообщил в эфире телемарафона в четверг спикер ОСУВ "Хортица" Илья Евлаш, пишет УНН.

На Бахмутском направлении, конечно, проводятся все необходимые инженерные и фортификационные мероприятия, чтобы удержать противника. Однако, враг продолжает сунуть в районе населенного пункта Ивановское и в районе Богдановки, там уже идут бои в пределах города - заявил Евлаш.

По его словам, враг продолжает подтягивать туда свои резервы. Кроме того, россияне постоянно наносят удары дронами-камикадзе, такими как "Ланцет" и активно применяют FPV-дроны".

Евлаш отметил, что оккупанты очень активно применяют штурмовые группы "Шторм Z", "Шторм V", мотострелковые полки и бригады, которые продолжают штурмовать позиции ВСУ на фронте.

За минувшие сутки враг совершил почти 700 обстрелов враг совершил по позициям Сил обороны на Бахмутском направлении и четыре раза применял авиацию.

Врага уничтожают сотнями, но они подтягивают резервы - Евлаш