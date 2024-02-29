Оккупанты пытаются захватить два населенных пункта на Бахмутском направлении, идут бои - Евлаш
Киев • УНН
российские войска ведут бои в районе города Богдановка на Бахмутском направлении.
Российские войска на Бахмутском направлении пытаются захватить два населенных пункта - Ивановское и Богдановку. В пределах Богдановки уже ведутся бои, сообщил в эфире телемарафона в четверг спикер ОСУВ "Хортица" Илья Евлаш, пишет УНН.
На Бахмутском направлении, конечно, проводятся все необходимые инженерные и фортификационные мероприятия, чтобы удержать противника. Однако, враг продолжает сунуть в районе населенного пункта Ивановское и в районе Богдановки, там уже идут бои в пределах города
По его словам, враг продолжает подтягивать туда свои резервы. Кроме того, россияне постоянно наносят удары дронами-камикадзе, такими как "Ланцет" и активно применяют FPV-дроны".
Евлаш отметил, что оккупанты очень активно применяют штурмовые группы "Шторм Z", "Шторм V", мотострелковые полки и бригады, которые продолжают штурмовать позиции ВСУ на фронте.
За минувшие сутки враг совершил почти 700 обстрелов враг совершил по позициям Сил обороны на Бахмутском направлении и четыре раза применял авиацию.
Врага уничтожают сотнями, но они подтягивают резервы - Евлаш29 февраля 2024, 11:34 • 16859 просмотров
Оккупанты пытаются захватить два населенных пункта на Бахмутском направлении, идут бои - Евлаш
российские войска ведут бои в районе города Богдановка на Бахмутском направлении.
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