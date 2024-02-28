Третья штурмовая бригада выбила оккупантов из Красногоровки в Донецкой области
Киев • УНН
По сообщению бойцов 3-й штурмовой бригады, украинские войска выбили российских оккупантов из Красногоровки, что в Донецкой области. Сейчас город находится под контролем Сил обороны.
Бойцы 3 штурмовой бригады заявили, что город Красногоровка в Донецкой области находится под контролем Сил обороны Украины. Об этом сообщает УНН со ссылкой на 3 ОШБР.
Детали
Третья штурмовая выбила оккупантов из Красногоровки в Донецкой области! По состоянию на сейчас Красногоровка находится под контролем украинских войск!
Военные рассказали, что накануне силы армии рф накатами атаковали юго-восточную часть Красногоровки и вошли в город.
Чтобы не позволить врагу закрепиться подразделения Третьей отдельной штурмовой бригады, бойцы 1-го и 2-го штурмовых батальонов осуществили боевую операцию по зачистке города от сил врага.
За короткий промежуток времени противник успел подготовиться к длительной обороне и несмотря на сопротивление и тяжелые бои, штурмовые группы бригады нанесли противнику неотвратимые потери - около 100 оккупантов "200-ми" и "300-ми"
Отмечается, что россияне отказывались от сдачи в плен и были ликвидированы в занятых ими домах.
Дополнение
Согласно вечерней сводке Генерального штаба ВСУ на Новопавловском направлении силы обороны продолжают сдерживать врага в районах Красногоровки, Георгиевки, Новомихайловки и Урожайного Донецкой области.
Отмечается, что здесь враг при поддержке авиации, 25 раз пытался прорвать оборону наших войск.
Напомним
Украинские десантники из 79-й аэромобильной бригады за прошедшую неделю уничтожили 30 танков и 104 единицы бронетехники российских войск вблизи Новомихайловки на Таврическом направлении.
Третья штурмовая бригада выбила оккупантов из Красногоровки в Донецкой области
По сообщению бойцов 3-й штурмовой бригады, украинские войска выбили российских оккупантов из Красногоровки, что в Донецкой области. Сейчас город находится под контролем Сил обороны.
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