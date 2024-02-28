Третья штурмовая бригада выбила оккупантов из Красногоровки в Донецкой области

Бойцы 3 штурмовой бригады заявили, что город Красногоровка в Донецкой области находится под контролем Сил обороны Украины. Об этом сообщает УНН со ссылкой на 3 ОШБР.

Детали

Третья штурмовая выбила оккупантов из Красногоровки в Донецкой области! По состоянию на сейчас Красногоровка находится под контролем украинских войск! - говорится в сообщении.

Военные рассказали, что накануне силы армии рф накатами атаковали юго-восточную часть Красногоровки и вошли в город.

Чтобы не позволить врагу закрепиться подразделения Третьей отдельной штурмовой бригады, бойцы 1-го и 2-го штурмовых батальонов осуществили боевую операцию по зачистке города от сил врага.

За короткий промежуток времени противник успел подготовиться к длительной обороне и несмотря на сопротивление и тяжелые бои, штурмовые группы бригады нанесли противнику неотвратимые потери - около 100 оккупантов "200-ми" и "300-ми" - резюмировали военные.

Отмечается, что россияне отказывались от сдачи в плен и были ликвидированы в занятых ими домах.

Дополнение

Согласно вечерней сводке Генерального штаба ВСУ на Новопавловском направлении силы обороны продолжают сдерживать врага в районах Красногоровки, Георгиевки, Новомихайловки и Урожайного Донецкой области.

Отмечается, что здесь враг при поддержке авиации, 25 раз пытался прорвать оборону наших войск.

Напомним

Украинские десантники из 79-й аэромобильной бригады за прошедшую неделю уничтожили 30 танков и 104 единицы бронетехники российских войск вблизи Новомихайловки на Таврическом направлении.