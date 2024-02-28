Третя штурмова бригада вибила окупантів з Красногорівки на Донеччині
Київ • УНН
За повідомленням бійців 3-ї штурмової бригади, українські війська вибили російських окупантів з Красногорівки, що на Донеччині. Наразі місто знаходиться під контролем Сил оборони.
Бійці 3 штурмової бригади заявили, що місто Красногорівка знаходиться під контролем Сил оборони України. Про це повідомляє УНН з посиланням на 3 ОШБР.
Деталі
Третя штурмова вибила окупантів з Красногорівки на Донеччині! Станом на зараз Красногорівка знаходиться під контролем українських військ!
Військові розповіли, що напередодні сили армії рф накатами атакували південно-східну частину Красногорівки та ввійшли до міста.
Аби не дозволити ворогу закріпитися підрозділи Третьої окремої штурмової бригади, бійці 1-го та 2-го штурмових батальйонів здійснили бойову операцію із зачистки міста від сил ворога.
За короткий проміжок часу противник встиг підготуватися до тривалої оборони та попри спротив і важкі бої, штурмові групи бригади завдали противнику невідворотних втрат — близько 100 окупантів "200-ми" та "300-ми"
Зазначається, що росіяни відмовлялися від здачі в полон та були ліквідовані у зайнятих ними будинках.
Доповнення
Згідно з вечірнім зведенням Генерального штабу ЗСУ на Новопавлівському напрямку сили оборони продовжують стримувати ворога в районах Красногорівки, Георгіївки, Новомихайлівки та Урожайного Донецької області.
Зазначається, що тут ворог за підтримки авіації, 25 разів намагався прорвати оборону наших військ.
Нагадаємо
Українські десантники з 79-ї аеромобільної бригади за минулий тиждень знищили 30 танків та 104 одиниці бронетехніки російських військ поблизу Новомихайлівки на Таврійському напрямку.