росіяни намагаються пробити українську оборону на Авдіївському напрямку - Тарнавський
Київ • УНН
російсько-окупаційні війська зосередили зусилля на Авдіївському напрямку, безрезультатно намагаючись штурмувати позиції Збройних сил України.
Окупаційні війська рф зосередили свої атаки на Авдіївському напрямку. За минулу добу, вони намагались 25 разів штурмувати позиції Сил оборони на цій ділянці фронту. Про це заявив командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" бригадний генерал Олександр Тарнавський, пише УНН.
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Зазначається, що добу росіяни завдали 57 авіаударів, 4 ракетних удари, 89 ударів дронами-камікадзе, вчинили 64 штурмові дії та 1072 обстріли (в тому числі 6 - із застосуванням отруйних речовин).
Сили ОСУВ "Таврія" продовжують ведення оборонної операції. Противник зосереджує основні зусилля на Авдіївському напрямку, де минулої доби наші захисники та захисниці відбили 25 атак противника в районах населених пунктів Бердичі, Орлівка, Тоненьке, Первомайське, Невельське
Зазначається, що на Новопавлівському напрямку Сили оборони стримують росіян у районах Красногорівки, Георгіївки, Новомихайлівки та Урожайного, де вчора відбулося загалом 38 боєзіткнень.
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Зокрема, ворог не мав успіху в Красногорівці, яка була звільнена зусиллями підрозділів 3-ї штурмової бригади. Лише тут втрати росіян убитими й пораненими склали близько 100 осіб.
Доповнення
Бригадний генерал також розповів про результати роботи Сил оборони, які ліквідовують окупантів. Так, загальні втрати ворога у живій силі по всій операційній зоні "ОСУВ "Таврія" склали 431 особу за добу.
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Також росіяни втратили - 10 танків, 22 ББМ, 7 артсистем, 7 автомобілів.
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Нагадаємо
Речник ОСУВ "Хортиця" Ілля Євлаш заявив, що російські війська на Бахмутському напрямку намагаються захопити два населених пункти - Іванівське і Богданівку. Зазначається, що у межах Богданівки вже ведуться бої.