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росіяни намагаються пробити українську оборону на Авдіївському напрямку - Тарнавський

Київ • УНН

 • 25253 перегляди

російсько-окупаційні війська зосередили зусилля на Авдіївському напрямку, безрезультатно намагаючись штурмувати позиції Збройних сил України.

росіяни намагаються пробити українську оборону на Авдіївському напрямку - Тарнавський

Окупаційні війська рф зосередили свої атаки на Авдіївському напрямку. За минулу добу, вони намагались 25 разів штурмувати позиції Сил оборони на цій ділянці фронту. Про це заявив командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" бригадний генерал Олександр Тарнавський, пише УНН.

Деталі 

Зазначається, що добу росіяни завдали 57 авіаударів, 4 ракетних удари, 89 ударів дронами-камікадзе, вчинили 64 штурмові дії та 1072 обстріли (в тому числі 6 - із застосуванням отруйних речовин).

Сили ОСУВ "Таврія" продовжують ведення оборонної операції. Противник зосереджує основні зусилля на Авдіївському напрямку, де минулої доби наші захисники та захисниці відбили 25 атак противника в районах населених пунктів Бердичі, Орлівка, Тоненьке, Первомайське, Невельське 

- резюмував Тарнавський. 

Зазначається, що на Новопавлівському напрямку Сили оборони стримують росіян у районах Красногорівки, Георгіївки, Новомихайлівки та Урожайного, де вчора відбулося загалом 38 боєзіткнень.

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Зокрема, ворог не мав успіху в Красногорівці, яка була звільнена зусиллями підрозділів 3-ї штурмової бригади. Лише тут втрати росіян убитими й пораненими склали близько 100 осіб.

Доповнення 

Бригадний генерал також розповів про результати роботи Сил оборони, які ліквідовують окупантів. Так, загальні втрати ворога у живій силі по всій операційній зоні "ОСУВ "Таврія" склали 431 особу за добу.

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Також росіяни втратили - 10 танків, 22 ББМ, 7 артсистем, 7 автомобілів. 

Нейтралізовано або знищено 339 БпЛА різних типів. Уражено 1 район зосередження особового складу ворога. Четверо окупантів захоплено в полон

- підсумував Тарнавський. 

Нагадаємо

Речник ОСУВ "Хортиця" Ілля Євлаш заявив, що російські війська на Бахмутському напрямку намагаються захопити два населених пункти - Іванівське і Богданівку. Зазначається, що у межах Богданівки вже ведуться бої. 

Володимир Омельченко

Володимир Омельченко

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