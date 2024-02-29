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Сырский проверил слаженность и взаимодействие подразделений на Авдеевском и Кураховском направлениях

Сырский проверил слаженность и взаимодействие подразделений на Авдеевском и Кураховском направлениях

Киев  •  УНН

29 февраля 2024, 16:57  •  11516 просмотра

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Главнокомандующий Вооруженных Сил Украины посетил передовые позиции на Авдеевском и Кураховском направлениях, где проверил работу связи и пунктов управления подразделений.

Главнокомандующий ВСУ Александр Сирский посетил позиции украинских военных, которые держат оборону на Авдеевском и Кураховском направлениях. Главком лично проверил как работают пункты управления и качество коммуникации между частями и подразделениями. Об этом пишет УНН со ссылкой на заявление Сырского в его официальном телеграмм-канале.

Во время работы с командирами бригад основное внимание обращаю на то, как организована работа на пунктах управления по огневому поражению противника, на своевременность и адекватность принятых решений в соответствии со сложившейся обстановкой и на поддержание постоянного взаимодействия между частями и подразделениями.

- написал Сырский.

Детали

Главком также сообщил, что наши бригады ведут жесткие бои с превосходящими силами противника. Враг несет значительные потери в живой силе и технике.

Дополнительно

Ранее командующий оперативно-стратегической группировки войск "Таврия" бригадный генерал Александр Тарнавский заявил, что оккупационные войска рф сосредоточили свои атаки на Авдеевском направлении. За минувшие сутки, они пытались 25 раз штурмовать позиции Сил обороны на этом участке фронта.

По скоплению российских войск в Еленовке нанесли ракетный удар, уничтожили 19 оккупантов - Генштаб29 февраля 2024, 06:16 • 24230 просмотров

Татьяна Салганик

Татьяна Салганик

Война
aleksandr-tarnavskiiАлександр Тарнавский
avdiivkaАвдеевка
vooruzhennie-sili-ukrainiВооруженные силы Украины
kurakhoveКурахово
zaz-tavriiaЗАЗ Таврия
oleksandr-syrskyiАлександр Сырский
Сирський перевірив злагодженість та взаємодію підрозділів на Авдіївському та Курахівському напрямках
Syrskyi checked the cohesion and interaction of units in the Avdiivka and Kurakhove sectors
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Сырский проверил слаженность и взаимодействие подразделений на Авдеевском и Кураховском направлениях

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