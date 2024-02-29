Сырский проверил слаженность и взаимодействие подразделений на Авдеевском и Кураховском направлениях
Киев • УНН
Главнокомандующий Вооруженных Сил Украины посетил передовые позиции на Авдеевском и Кураховском направлениях, где проверил работу связи и пунктов управления подразделений.
Главнокомандующий ВСУ Александр Сирский посетил позиции украинских военных, которые держат оборону на Авдеевском и Кураховском направлениях. Главком лично проверил как работают пункты управления и качество коммуникации между частями и подразделениями. Об этом пишет УНН со ссылкой на заявление Сырского в его официальном телеграмм-канале.
Во время работы с командирами бригад основное внимание обращаю на то, как организована работа на пунктах управления по огневому поражению противника, на своевременность и адекватность принятых решений в соответствии со сложившейся обстановкой и на поддержание постоянного взаимодействия между частями и подразделениями.
Детали
Главком также сообщил, что наши бригады ведут жесткие бои с превосходящими силами противника. Враг несет значительные потери в живой силе и технике.
Дополнительно
Ранее командующий оперативно-стратегической группировки войск "Таврия" бригадный генерал Александр Тарнавский заявил, что оккупационные войска рф сосредоточили свои атаки на Авдеевском направлении. За минувшие сутки, они пытались 25 раз штурмовать позиции Сил обороны на этом участке фронта.
По скоплению российских войск в Еленовке нанесли ракетный удар, уничтожили 19 оккупантов - Генштаб29 февраля 2024, 06:16 • 24230 просмотров
Сырский проверил слаженность и взаимодействие подразделений на Авдеевском и Кураховском направлениях
Главнокомандующий Вооруженных Сил Украины посетил передовые позиции на Авдеевском и Кураховском направлениях, где проверил работу связи и пунктов управления подразделений.
За два месяца Минфин привлек более миллиарда долларов финпомощи от партнеров
За первые два месяца 2024 года Украина получила $1,2 млрд грантов и льготного финансирования от международных партнеров, таких как Япония, Норвегия и Испания, причем большинство средств было направлено на социальные расходы через проекты Всемирного банка.
Конкуренция за квалифицированные кадры подталкивает зарплаты в Украине выше уровня инфляции - НБУ
Компании сталкиваются с трудностями в поиске квалифицированных специалистов, что подталкивает рост заработной платы выше уровня инфляции.
"Блестящий план": в Одесской области пограничники задержали уклонистов в изотермических одеялах
Пограничники в Одесской области задержали четырех мужчин, которые пытались нелегально пересечь границу, завернувшись в изотермические одеяла, надеясь избежать тепловой детекции, но были пойманы.
Предсвадебные мероприятия "самой богатой пары Индии": более 50 000 гостей угостили праздничным ужином
Самый богатый человек Индии, Мукеш Амбани принял более 50 000 гостей на праздничном ужине, по случаю предстоящей свадьбы своего сына. Предсвадебная вечеринка в марте поражает воображение: 21 шеф-повар и дресс-код на 9 страницах, а также многочисленные звезды бизнеса, политики и шоу-бизнеса среди гостей.
Высокопоставленного чиновника Минобороны, который не задекларировал активы на почти 14 млн грн, отправили под домашний арест
Суд наложил арест на 3 транспортных средства и 4 объекта недвижимости общей стоимостью почти 14 миллионов гривен у чиновника Министерства обороны, который не задекларировал состояние, и отправил его под домашний арест.
Глава МИД Финляндии предлагает использовать доходы от замороженных активов рф на оружие для Украины
Глава МИД Финляндии предложила использовать средства от замороженных российских активов на закупку дополнительного вооружения и материалов для украинских сил обороны.
"На сильных не нападают": Дуда не верит в войну России против НАТО
Президент Польши Анджей Дуда не верит, что россия нападет на страны НАТО, поскольку их вооруженные силы хорошо подготовлены и имеют современное оборудование.
Украина и Турция продлили либерализацию грузовых перевозок до окончания войны - Кубраков
Министр инфраструктуры Украины сообщил, что либерализация грузовых перевозок между Украиной и Турцией продлится до конца войны благодаря соответствующему решению министерств инфраструктуры обеих стран.
россияне пытаются пробить украинскую оборону на Авдеевском направлении - Тарнавский
российско-оккупационные войска сосредоточили усилия на Авдеевском направлении, безрезультатно пытаясь штурмовать позиции Вооруженных сил Украины.