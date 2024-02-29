Сырский проверил слаженность и взаимодействие подразделений на Авдеевском и Кураховском направлениях

Главнокомандующий ВСУ Александр Сирский посетил позиции украинских военных, которые держат оборону на Авдеевском и Кураховском направлениях. Главком лично проверил как работают пункты управления и качество коммуникации между частями и подразделениями. Об этом пишет УНН со ссылкой на заявление Сырского в его официальном телеграмм-канале.

Во время работы с командирами бригад основное внимание обращаю на то, как организована работа на пунктах управления по огневому поражению противника, на своевременность и адекватность принятых решений в соответствии со сложившейся обстановкой и на поддержание постоянного взаимодействия между частями и подразделениями. - написал Сырский.

Детали

Главком также сообщил, что наши бригады ведут жесткие бои с превосходящими силами противника. Враг несет значительные потери в живой силе и технике.

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Ранее командующий оперативно-стратегической группировки войск "Таврия" бригадный генерал Александр Тарнавский заявил, что оккупационные войска рф сосредоточили свои атаки на Авдеевском направлении. За минувшие сутки, они пытались 25 раз штурмовать позиции Сил обороны на этом участке фронта.

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