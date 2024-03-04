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россияне более тысячи раз применили химическое оружие против Сил обороны

россияне более тысячи раз применили химическое оружие против Сил обороны

Киев  •  УНН

4 марта 2024, 15:17  •  10378 просмотра

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По данным украинских военных, российские войска применили слезоточивый газ и другое химическое оружие против украинских войск более 1 000 раз.

Оккупационные войска рф уже 1068 раз применили химическое оружие против Сил обороны Украины. об этом заявили в Генеральном штабе ВСУ, пишет УНН.

Детали 

Мобильными группами и другими подразделениями группировки сил и средств поддержки зафиксировано 1068 фактов применения российской федерацией ирритантов слезоточивого действия, которые снаряжены ядовитыми химическими веществами, запрещенными для ведения войны (боевых действий) пунктом 5 статьи 1 Конвенции о химическом оружии

- резюмировали в Генштабе.

Рашисты планируют применить химическое оружие против ВСУ на левобережье Херсонщины - СМИ25 января 2024, 05:30 • 32448 просмотров

В ведомстве добавляют, что только за последний месяц было зафиксировано 250 таких случаев. В частности, 244 случая применения ВОГ, 1 случай применения газа и 5 случаев применения других боеприпасов с химическим веществом. 

Дополнение

Подразделения РХБ разведки осуществляют отбор проб почвы, растительности, обломков боеприпасов и направляют их для проведения анализов.

В рамках открытого уголовного производства задокументированные случаи применения опасных химических веществ предоставляются в следственные органы для проведения следственных действий.

Напомним

В прошлом месяце командующий оперативно-стратегической группировки войск "Таврия" бригадный генерал Александр Тарнавский заявил, что россияне применили сбросы с БПЛА боеприпасов с химическим веществом.

россия в СМИ распространяет дезинформацию об уничтожении химического оружия, пока ее военные продолжают использовать его в Украине22 февраля 2024, 09:30 • 25116 просмотров

Владимир Омельченко

Владимир Омельченко

Война
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