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Українські міста оголошують Дні жалоби через страшну ракетну атаку росії по Сумах
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БМ-27 «Ураган»

росіяни понад тисячу разів застосували хімічну зброю проти Сил оборони

Київ • УНН

 • 20816 перегляди

За даними українських військових, російські війська застосували сльозогінний газ та іншу хімічну зброю проти українських військ понад 1 000 разів.

росіяни понад тисячу разів застосували хімічну зброю проти Сил оборони

Окупаційні війська рф вже 1068 разів застосували хімічну зброю проти Сил оборони України. про це заявили у Генеральному штабі ЗСУ, пише УНН.

Деталі 

Мобільними групами та іншими підрозділами угруповання сил і засобів підтримки зафіксовано 1068 фактів застосування російською федерацією іритантів сльозогінної дії, які споряджені отруйними хімічними речовинами, забороненими для ведення війни (бойових дій) пунктом 5 статті 1 Конвенції про хімічну зброю

- резюмували в Генштабі.

Рашисти планують застосувати хімічну зброю проти ЗСУ на лівобережжі Херсонщині - ЗМІ25.01.24, 07:30 • 33329 переглядiв

У відомстві додають, що лише за останній місяць було зафіксовано 250 таких випадків. Зокрема, 244 випадки застосування ВОГ, 1 випадок застосування газу та 5 випадків застосування інших боєприпасів з хімічною речовиною. 

Доповнення

Підрозділи РХБ розвідки здійснюють відбір проб ґрунту, рослинності, уламків боєприпасів та направляють їх для проведення аналізів.

У рамках відкритого кримінального провадження задокументовані випадки застосування небезпечних хімічних речовин надаються до слідчих органів для проведення слідчих дій.

Нагадаємо

Минулого місяця командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" бригадний генерал Олександр Тарнавський заявив, що росіяни застосували скиди з БпЛА боєприпасів із хімічною речовиною.

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Володимир Омельченко

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