росіяни понад тисячу разів застосували хімічну зброю проти Сил оборони
Київ • УНН
За даними українських військових, російські війська застосували сльозогінний газ та іншу хімічну зброю проти українських військ понад 1 000 разів.
Окупаційні війська рф вже 1068 разів застосували хімічну зброю проти Сил оборони України. про це заявили у Генеральному штабі ЗСУ, пише УНН.
Деталі
Мобільними групами та іншими підрозділами угруповання сил і засобів підтримки зафіксовано 1068 фактів застосування російською федерацією іритантів сльозогінної дії, які споряджені отруйними хімічними речовинами, забороненими для ведення війни (бойових дій) пунктом 5 статті 1 Конвенції про хімічну зброю
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У відомстві додають, що лише за останній місяць було зафіксовано 250 таких випадків. Зокрема, 244 випадки застосування ВОГ, 1 випадок застосування газу та 5 випадків застосування інших боєприпасів з хімічною речовиною.
Доповнення
Підрозділи РХБ розвідки здійснюють відбір проб ґрунту, рослинності, уламків боєприпасів та направляють їх для проведення аналізів.
У рамках відкритого кримінального провадження задокументовані випадки застосування небезпечних хімічних речовин надаються до слідчих органів для проведення слідчих дій.
Нагадаємо
Минулого місяця командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" бригадний генерал Олександр Тарнавський заявив, що росіяни застосували скиди з БпЛА боєприпасів із хімічною речовиною.
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