росія в ЗМІ поширює дезінформацію про знищення хімічної зброї, поки її військові продовжують використовувати її в Україні
Київ • УНН
російські військові продовжують використовувати хімічну зброю під час бойових дій в Україні, незважаючи на заяви російських ЗМІ про те, що всі запаси хімічної зброї були знищені в 2017 році.
російські ЗМІ поширюють фейкову інформацію про те, що росія нібито знищила всі запаси хімічної зброї ще у 2017 році. Проте російська армія продовжує застосовувати хімічну зброї під час бойових дій. Про це пише Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки, передає УНН.
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російські ЗМІ пишуть, що "усі запаси хімічної зброї росія знищила в 2017 році в умовах тотального контролю з боку Організації із заборони хімічної зброї та західних інспекторів", посилаючись на начальника військ радіаційного, хімічного та біологічного захисту зс рф ігоря кирилова.
Але Центр стратегічних комунікацій уточняє, що насправді у 2017 році росія знищила лише залишки заявлених запасів, але вона має незадекларовану зброю, яку продовжує використовувати.
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У Центрі нагадують, що у жовтні 2023-го командир підрозділу розвідки ЗСУ Денис Ярославський повідомив, що росіяни використовували хімічну зброю на Купʼянському напрямку. До того українські військові стикнулися з хімічною зброєю в Гостомелі.
Станом на кінець грудня 2023-го, Сили оборони зафіксували 465 фактів застосування росією боєприпасів, споряджених отруйними хімічними речовинами, з початку повномасштабної війни. А з моменту вторгнення в Україну у 2022 році росія здійснила понад 800 хімічних атак, 229 з яких, за даними українських військових, сталися лише у січні.
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