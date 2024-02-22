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росія в ЗМІ поширює дезінформацію про знищення хімічної зброї, поки її військові продовжують використовувати її в Україні

Київ • УНН

 • 26550 перегляди

російські військові продовжують використовувати хімічну зброю під час бойових дій в Україні, незважаючи на заяви російських ЗМІ про те, що всі запаси хімічної зброї були знищені в 2017 році.

росія в ЗМІ поширює дезінформацію про знищення хімічної зброї, поки її військові продовжують використовувати її в Україні

російські ЗМІ поширюють фейкову інформацію про те, що росія нібито знищила всі запаси хімічної зброї ще у 2017 році. Проте російська армія продовжує застосовувати хімічну зброї під час бойових дій. Про це пише Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки, передає УНН.

Деталі

російські ЗМІ пишуть, що "усі запаси хімічної зброї росія знищила в 2017 році в умовах тотального контролю з боку Організації із заборони хімічної зброї та західних інспекторів", посилаючись на начальника військ радіаційного, хімічного та біологічного захисту зс рф ігоря кирилова.

Але Центр стратегічних комунікацій уточняє, що насправді у 2017 році росія знищила лише залишки заявлених запасів, але вона має незадекларовану зброю, яку продовжує використовувати.

Нехтуючи конвенцією про заборону хімічної зброї, росія частіше використовує новий вид гранат з отруйними речовинами25.01.24, 17:22 • 19044 перегляди

У Центрі нагадують, що у жовтні 2023-го командир підрозділу розвідки ЗСУ Денис Ярославський повідомив, що росіяни використовували хімічну зброю на Купʼянському напрямку. До того українські військові стикнулися з хімічною зброєю в Гостомелі.

Станом на кінець грудня 2023-го, Сили оборони зафіксували 465 фактів застосування росією боєприпасів, споряджених отруйними хімічними речовинами, з початку повномасштабної війни. А з моменту вторгнення в Україну у 2022 році росія здійснила понад 800 хімічних атак, 229 з яких, за даними українських військових, сталися лише у січні.

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Анастасія Рябоконь

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