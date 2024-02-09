росія здійснила понад 800 хімічних атак з початку повномасштабного вторгнення

815 хімічних атак застосувала росія з початку широкомасштабної війни. Лише у січні цього року було зафіксовано таких 229 випадків. Про це УНН повідомляє із посиланням на Генштаб ЗСУ.

Мобільними групами та іншими підрозділами угруповання сил і засобів підтримки зафіксовано 815 фактів застосування російською федерацією боєприпасів, які споряджені отруйними хімічними речовинами. З них лише за січень 2024 року – 229 випадків - заявляють в Генштабі.

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Зазначається, що найчастіше ворог використовує гранати, такі як К-51, РГР, РГ-Во, які містять небезпечну хімічну речовину CS. Вона, як вказали в Генштабі, заборонена для ведення війни пунктом 5 статті 1 Конвенції про хімічну зброю.

На Таврійському ворог намагався атакувати Сили оборони отруйними речовинами близько 10 разів протягом тижня