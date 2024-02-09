На Таврійському ворог намагався атакувати Сили оборони отруйними речовинами близько 10 разів протягом тижня
Київ • УНН
Протягом тижня противник близько 10 разів намагався здійснити хімічні атаки на Таврійському напрямку, використовуючи отруйні речовини з БПЛА, а також значно активізував використання безпілотників-камікадзе.
На Таврійському напрямку почастішали випадки ворожих хімічних атак, протягом тижня окупанти намагались близько 10 разів атакувати Сили оборони отруйними речовинами. росіяни також суттєво збільшили застосування дронів-камікадзе. Про це розповів бригадний генерал та командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський, передає УНН.
В операційній зоні ОСУВ "Таврія" противник дедалі частіше вчиняє хімічні атаки. За добу 8 лютого росіяни здійснили 6 скидів із БпЛА боєприпасів із хімічною речовиною сльозогінно-задушливої дії хлорпікрин (імовірно, гранати К-51). Протягом тижня зафіксовано близько десятка ворожих спроб атакувати отруйними речовинами
Він зауважив, що українські воїни продовжують стійко тримати оборону. Загальні втрати ворога за минулу добу становлять 417 російських окупантів та 35 одиниць озброєння і військової техніки (не враховуючи БпЛА). Зокрема, це 12 бойових бронемашин, 11 артсистем, 8 автомобілів та 3 одиниці спеціальної техніки. Також українські Сили оборони знищили 2 склади боєприпасів противника.
Нейтралізовано або знищено 224 БпЛА різних типів.
"Варто відзначити, що росіяни суттєво збільшили застосування дронів-камікадзе - 114 ударів за минулу добу; це найбільший показник з початку лютого", - додав Тарнавський.
На Таврійському напрямку Сили оборони збили російський вертоліт - Тарнавський 08.02.24, 11:38 • 26221 перегляд