На Таврійському напрямку Сили оборони збили російський вертоліт - Тарнавський
Київ • УНН
На Таврійському напрямку 7 лютого Збройні сили України відбили 64 штурми з боку російсько-окупаційних військ, знищили 34 одиниці російської військової техніки, у тому числі вертоліт, та нейтралізували або знищили 178 безпілотних літальних апаратів.
Протягом минулої доби, 7 лютого, Сили оборони на Таврійському напрямку відбили 64 штурми окупаційних військ рф. Про це розповів бригадний генерал та командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський, передає УНН.
Деталі
Він наголосив, що українські воїни продовжують стійко тримати оборону в операційній зоні ОСУВ "Таврія".
За добу російський агресор завдав 56 авіаударів, провів 64 штурмові дії та вчинив 919 артобстрілів
Доповнення
Він також розповів, про втрати росіян на цьому напрямку. За його словами, українські військові ліквідували 34 одиниці військової техніки, зокрема один російський вертоліт.
Загальні втрати противника минулої доби становили: 409 окупантів та 34 одиниці військової техніки, не враховуючи БпЛА. Зокрема, це 7 танків, 11 бойових бронемашин, 4 артсистеми, 1 вертоліт, 6 автомобілів та 5 одиниць спецтехніки. Також українські сили оборони знищили 1 склад боєприпасів та ще один важливий об’єкт росіян
Окрім того, українські військові нейтралізували або знищили знищено 178 БпЛА різних типів.
Нагадаємо
Упродовж 7 лютого авіація Сил оборони завдала ударів по 6 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника.