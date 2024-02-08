Українська авіація завдала 6 ударів по окупантах за добу – Генштаб

Упродовж минулої доби авіація Сил оборони завдала ударів по 6 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника. Про це повідомив у ранковому зведенні 8 лютого Генштаб ЗСУ, передає УНН.

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Підрозділами українських ракетних військ завдано ударів по:

трьох районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки ворога,

2 складах боєприпасів противника.

Наголошується, що українські воїни активними діями завдають окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту.

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