Українська авіація завдала 6 ударів по окупантах за добу – Генштаб
Київ • УНН
За минулу добу українська авіація завдала ударів по 6 місцях зосередження противника, йдеться у зведенні Генерального штабу.
Упродовж минулої доби авіація Сил оборони завдала ударів по 6 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника. Про це повідомив у ранковому зведенні 8 лютого Генштаб ЗСУ, передає УНН.
Деталі
Підрозділами українських ракетних військ завдано ударів по:
- трьох районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки ворога,
- 2 складах боєприпасів противника.
Наголошується, що українські воїни активними діями завдають окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту.
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