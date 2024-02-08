Украинская авиация нанесла 6 ударов по оккупантам за сутки - Генштаб

За прошедшие сутки авиация Сил обороны нанесла удары по 6 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника. Об этом сообщил в утренней сводке 8 февраля Генштаб ВСУ, передает УНН.

Детали

Подразделениями украинских ракетных войск нанесены удары по:

трех районах сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники врага,

2 складах боеприпасов противника.

Отмечается, что украинские воины активными действиями наносят оккупационным войскам потери в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии фронта.

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