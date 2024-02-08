Украинская ПВО уничтожила 11 из 17 "шахедов"
Украинская противовоздушная оборона уничтожила 11 иранских беспилотников Shahed из 17, запущенных из Крыма в ночь на 8 февраля.
Сенат США пересмотрит законопроект о помощи Украине - Маркарова
Сенат США 8 февраля повторно рассмотрит законопроект о предоставлении помощи Украине, Израилю и Тайваню без включения миграционной реформы.
На фоне отсутствия помощи США Россия истощает ПВО Украины - Кирби
Из-за нехватки помощи со стороны США Россия пользуется тем, что украинские системы противовоздушной обороны и боеприпасы постепенно истощаются, и увеличивает количество атак на украинские позиции и населенные пункты.
8 февраля: День предложения руки и сердца, Международный день шотландского виски, Международный день шотландского виски
Сегодня, восьмого февраля, все влюбленные, которые хотят навсегда соединить свои судьбы, могут присоединиться ко Дню предложения руки и сердца. Событие возникло в Индии, но стало достаточно популярным во многих странах мира.
США одобрили продажу Польше систем радиолокации для ПВО на $1,2 млрд
США одобрили продажу Польше радарных систем противовоздушной обороны на сумму 1,2 миллиарда долларов, которые помогут контролировать ее воздушное пространство и выявлять угрозы, такие как российские ракеты.
Китай больше не является источником №1 импорта США, впервые с 2008 года
В 2022 году Китай перестал быть главным источником импорта США, уступив позицию Мексике впервые с 2008 года благодаря снижению экономической зависимости от Китая и диверсификации цепей поставок.
Такер Карлсон назвал дату выхода интервью с Путиным
Такер Карлсон объявил, что его интервью с президентом России Владимиром Путиным выйдет в эфир 9 февраля в 1 час ночи по киевскому времени.
В ООН назвали количество убитых и раненых гражданских в Украине в январе
ООН сообщила, что в январе 2024 года в результате боевых действий, в том числе российских обстрелов, погиб или был ранен 641 украинский гражданский, что на 37% больше, чем в предыдущем месяце.
Израиль предоставит всем украинским беженцам постоянный вид на жительство
Израильский суд обязал иммиграционные власти в течение месяца выдать постоянные виды на жительство всем украинским беженцам, которые находятся в Израиле.
В Беларуси КГБ осуществляет давление на украинцев
КГБ в Беларуси усилил давление на украинцев, часто допрашивая и обыскивая их, пытаясь найти информаторов для сотрудничества против Украины.