Украинская ПВО уничтожила 11 из 17 "шахедов"

ПВО Украины уничтожила 11 шахедов ночью в пределах Николаевской, Одесской, Винницкой и Днепропетровской областей. Об этом сообщили в командовании Воздушных Сил, передает УНН.

Детали

Отмечается, что в ночь на 8 февраля противник нанес удар 17-ю ударными БпЛА типа "Shahed-136/131" с мыса Чауда - Крым.

К отражению воздушного нападения привлечены зенитные ракетные подразделения и мобильные огневые группы Воздушных Сил и Сил обороны Украины.

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