На фоне отсутствия помощи США Россия истощает ПВО Украины - Кирби

Россияне знают, что ВСУ постепенно исчерпывают свой боезапас снарядов и ПВО в условиях отсутствия помощи со стороны Соединенных Штатов, и пытаются воспользоваться моментом, чтобы больше атаковать украинские позиции и мирные города. Об этом заявил в среду журналистам координатор Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби, передает УНН.

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Мы знаем, что в некоторых подразделениях они (украинские военные, - ред.) очень и очень тщательно распределяют свои боеприпасы, потому что начинают волноваться, что запасы исчерпываются заметил Кирби.

Кроме того, он отметил, что украинские командиры на отдельных участках также должны определять, какие системы большей дальности использовать сейчас, а какие нет из-за отсутствия новых траншей военной помощи.

Россияне об этом знают и поэтому продолжают атаки беспилотниками и ракетами, чтобы заставить украинцев тратить средства ПВО, которые - и об этом им известно - сейчас не пополняются отметил представитель администрации.

Он также прокомментировал ситуацию вокруг Авдеевки, выразив мнение, что россияне хотят использовать ее в логистических целях, чтобы проводить операции во всем регионе Донбасса.

По словам Кирби, отсутствие помощи со стороны США усложняет ситуацию не только на фронте, но и в глубине страны. В этом контексте он отметил, что россияне пытаются поразить как можно больше объектов украинской оборонно-промышленной базы, а также гражданские цели.

Белый дом надеется, что Конгресс согласует дополнительное финансирование для Украины - Кирби