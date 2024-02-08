На тлі відсутності допомоги США Росія виснажує ППО України — Кірбі

Росіяни знають, що ЗСУ поступово вичерпують свій боєзапас снарядів й ППО в умовах відсутності допомоги з боку Сполучених Штатів, та намагаються скористатися моментом, щоби більше атакувати українські позиції та мирні міста. Про це заявив у середу журналістам координатор Ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі, передає УНН.

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Ми знаємо, що в деяких підрозділах вони (українські військові, - ред.) дуже й дуже ретельно розподіляють свої боєприпаси, бо починають хвилюватися, що запаси вичерпуються

Крім того, він зазначив, що українські командири на окремих ділянках також мають визначати, які системи більшої дальності використовувати зараз, а які ні через відсутність нових траншів військової допомоги.

Росіяни про це знають і тому продовжують атаки безпілотниками й ракетами, щоби змусити українців витрачати засоби ППО, які - і про це їм відомо - зараз не поповнюються