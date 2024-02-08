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На тлі відсутності допомоги США Росія виснажує ППО України — Кірбі

На тлі відсутності допомоги США Росія виснажує ППО України — Кірбі

Київ • УНН

 • 30897 перегляди

Через брак допомоги з боку США Росія користується тим, що українські системи протиповітряної оборони та боєприпаси поступово виснажуються, і збільшує кількість атак на українські позиції та населені пункти.

Росіяни знають, що ЗСУ поступово вичерпують свій боєзапас снарядів й ППО в умовах відсутності допомоги з боку Сполучених Штатів, та намагаються скористатися моментом, щоби більше атакувати українські позиції та мирні міста. Про це заявив у середу журналістам координатор Ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі, передає УНН.

Деталі

Ми знаємо, що в деяких підрозділах вони (українські військові, - ред.) дуже й дуже ретельно розподіляють свої боєприпаси, бо починають хвилюватися, що запаси вичерпуються

зауважив Кірбі.

Крім того, він зазначив, що українські командири на окремих ділянках також мають визначати, які системи більшої дальності використовувати зараз, а які ні через відсутність нових траншів військової допомоги.

Росіяни про це знають і тому продовжують атаки безпілотниками й ракетами, щоби змусити українців витрачати засоби ППО, які - і про це їм відомо - зараз не поповнюються

зазначив представник адміністрації.

Він також прокоментував ситуацію навколо Авдіївки, висловивши думку, що росіяни хочуть використовувати її в логістичних цілях, щоби проводити операції в усьому регіоні Донбасу.

За словами Кірбі, відсутність допомоги з боку США ускладнює ситуацію не лише на фронті, але і у глибині країни. У цьому контексті він зауважив, що росіяни намагаються поцілити якомога більше об’єктів української оборонно-промислової бази, а також цивільні цілі.

Білий дім сподівається, що Конгрес узгодить додаткове фінансування для України – Кірбі30.01.24, 22:51 • 79049 переглядiв

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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