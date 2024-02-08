Українська ППО знищила 11 із 17 "шахедів"
Київ • УНН
Українська протиповітряна оборона знищила 11 іранських безпілотників Shahed з 17, запущених з Криму в ніч на 8 лютого.
ППО України знищила 11 шахедів вночі у межах Миколаївської, Одеської, Вінницької та Дніпропетровської областей. Про це повідомили у Командуванні Повітряних Сил, передає УНН.
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Зазначається, що у ніч на 8 лютого противник завдав удару 17-ма ударними БпЛА типу "Shahed-136/131" з мису Чауда – Крим.
До відбиття повітряного нападу залучено зенітні ракетні підрозділи і мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України.
На тлі відсутності допомоги США Росія виснажує ППО України — Кірбі08.02.24, 06:33 • 30897 переглядiв
В результаті бойової роботи знищено 11 "шахедів" у межах Миколаївської, Одеської, Вінницької та Дніпропетровської областей.