Українська ППО знищила 11 із 17 "шахедів"

ППО України знищила 11 шахедів вночі у межах Миколаївської, Одеської, Вінницької та Дніпропетровської областей. Про це повідомили у Командуванні Повітряних Сил, передає УНН.

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Зазначається, що у ніч на 8 лютого противник завдав удару 17-ма ударними БпЛА типу "Shahed-136/131" з мису Чауда – Крим.

До відбиття повітряного нападу залучено зенітні ракетні підрозділи і мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України.

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