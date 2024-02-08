На Таврическом направлении Силы обороны сбили российский вертолет - Тарнавский
Киев • УНН
На Таврическом направлении 7 февраля Вооруженные силы Украины отразили 64 штурма со стороны российско-оккупационных войск, уничтожили 34 единицы российской военной техники, в том числе вертолет, и нейтрализовали или уничтожили 178 беспилотных летательных аппаратов.
За прошедшие сутки, 7 февраля, Силы обороны на Таврическом направлении отбили 64 штурма оккупационных войск рф. Об этом рассказал бригадный генерал и командующий оперативно-стратегической группировки войск "Таврия" Александр Тарнавский, передает УНН.
Детали
Он отметил, что украинские воины продолжают стойко держать оборону в операционной зоне ОСУВ "Таврия".
За сутки российский агрессор нанес 56 авиаударов, провел 64 штурмовые действия и совершил 919 артобстрелов
Он также рассказал, о потерях россиян на этом направлении. По его словам, украинские военные ликвидировали 34 единицы военной техники, в частности один российский вертолет.
Общие потери противника за прошедшие сутки составили: 409 оккупантов и 34 единицы военной техники, не считая БпЛА. В частности, это 7 танков, 11 боевых бронемашин, 4 артсистемы, 1 вертолет, 6 автомобилей и 5 единиц спецтехники. Также украинские силы обороны уничтожили 1 склад боеприпасов и еще один важный объект россиян
Кроме того, украинские военные нейтрализовали или уничтожили уничтожено 178 БпЛА различных типов.
Напомним
В течение 7 февраля авиация Сил обороны нанесла удары по 6 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника.
На Таврическом направлении Силы обороны сбили российский вертолет - Тарнавский
На Таврическом направлении 7 февраля Вооруженные силы Украины отразили 64 штурма со стороны российско-оккупационных войск, уничтожили 34 единицы российской военной техники, в том числе вертолет, и нейтрализовали или уничтожили 178 беспилотных летательных аппаратов.
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