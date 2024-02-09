На Таврическом враг пытался атаковать Силы обороны отравляющими веществами около 10 раз в течение недели

На Таврическом направлении участились случаи вражеских химических атак, в течение недели оккупанты пытались около 10 раз атаковать Силы обороны ядовитыми веществами. россияне также существенно увеличили применение дронов-камикадзе. Об этом рассказал бригадный генерал и командующий оперативно-стратегической группировки войск "Таврия" Александр Тарнавский, передает УНН.

В операционной зоне ОСУВ "Таврия" противник все чаще совершает химические атаки. За сутки 8 февраля россияне совершили 6 сбросов с БпЛА боеприпасов с химическим веществом слезоточиво-душительного действия хлорпикрин (вероятно, гранаты К-51). В течение недели зафиксировано около десятка вражеских попыток атаковать отравляющими веществами - написал Тарнавский в соцсетях.

Он отметил, что украинские воины продолжают стойко держать оборону. Общие потери врага за минувшие сутки составляют 417 российских оккупантов и 35 единиц вооружения и военной техники (не считая БпЛА). В частности, это 12 боевых бронемашин, 11 артсистем, 8 автомобилей и 3 единицы специальной техники. Также украинские Силы обороны уничтожили 2 склада боеприпасов противника.

Нейтрализовано или уничтожено 224 БпЛА различных типов.

"Стоит отметить, что россияне существенно увеличили применение дронов-камикадзе - 114 ударов за минувшие сутки; это самый большой показатель с начала февраля", - добавил Тарнавский.

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