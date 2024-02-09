россия осуществила более 800 химических атак с начала полномасштабного вторжения

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Назначение Сырского вместо Залужного: эксперты рассказали, чего ожидать от кадровых изменений
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Назначение Сырского вместо Залужного: эксперты рассказали, чего ожидать от кадровых изменений

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Дело по "Львовскому арсеналу" передали в НАБУ - Офис Генпрокурора
08.02.24  •  172942 просмотра

Дело по "Львовскому арсеналу" передали в НАБУ - Офис Генпрокурора

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Эксперт рассказала, что такое халвинг и влияет ли он на стоимость криптовалюты
08.02.24  •  164283 просмотра

Эксперт рассказала, что такое халвинг и влияет ли он на стоимость криптовалюты

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В оккупированном Крыму ситуация с экологией сложная, в частности из-за нехватки водных ресурсов - Представительство Президента
08.02.24  •  161104 просмотра

В оккупированном Крыму ситуация с экологией сложная, в частности из-за нехватки водных ресурсов - Представительство Президента

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Активного выезда людей из оккупированного Крыма не наблюдается - Представительство Президента в АРК
07.02.24  •  187843 просмотра

Активного выезда людей из оккупированного Крыма не наблюдается - Представительство Президента в АРК

Эксклюзив
Судья по делу Лиева указал на отсутствие доказательств получения им выгоды от контракта с "Львовским арсеналом" - юрист
07.02.24  •  191702 просмотра

Судья по делу Лиева указал на отсутствие доказательств получения им выгоды от контракта с "Львовским арсеналом" - юрист

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В Офис Омбудсмена с начала войны поступило более 3,5 тыс. жалоб от военных
07.02.24  •  203120 просмотра

В Офис Омбудсмена с начала войны поступило более 3,5 тыс. жалоб от военных

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Пройдя полиграф, Лиев доказал, что не причастен к преступлению, в котором его подозревают - полиграфолог
06.02.24  •  245619 просмотра

Пройдя полиграф, Лиев доказал, что не причастен к преступлению, в котором его подозревают - полиграфолог

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Лиев о закупках боеприпасов: на меня постоянно давили
06.02.24  •  261354 просмотра

Лиев о закупках боеприпасов: на меня постоянно давили

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ГБР подтвердило, что открыло дело о возможных злоупотреблениях в Нацбанке
06.02.24  •  235214 просмотра

ГБР подтвердило, что открыло дело о возможных злоупотреблениях в Нацбанке

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vooruzhennie-sili-ukrainiВооруженные силы Украины
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Новости по теме

россия осуществила более 800 химических атак с начала полномасштабного вторжения

С момента вторжения в Украину в 2022 году россия осуществила более 800 химических атак, 229 из которых, по данным украинских военных, произошли только в январе.

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россия осуществила более 800 химических атак с начала полномасштабного вторжения

Суд продлил содержание под стражей Дубинскому

Печерский районный суд Киева продлил арест народного депутата Александра Дубинского до 8 апреля.

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Суд продлил содержание под стражей Дубинскому

"Час діяти, Україно!": в Винницкой области возрождают гончарное ремесло

Гончарство возрождают в Жмеринке Винницкой области.

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"Час діяти, Україно!": в Винницкой области возрождают гончарное ремесло

Оправдывал россиян и организовывал провокации в Киево-Печерской лавре: послушнику УПЦ (МП) объявили подозрение

Послушнику Киево-Печерской лавры сообщили о подозрении за оправдание вторжения России в Украину и восхваление российских лидеров и дискредитацию украинских воинов.

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Оправдывал россиян и организовывал провокации в Киево-Печерской лавре: послушнику УПЦ (МП) объявили подозрение

В футболе введут синюю карточку за нарушения: за что будут давать

IFAB планирует ввести синие карточки в футбольных соревнованиях, которые будут выдаваться за умышленное нарушение правил игры или несогласие, что приведет к 10-минутному отстранению от игры.

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В футболе введут синюю карточку за нарушения: за что будут давать

Чуть менее чем 100 детей остается в опасных районах Херсонщины

Чуть менее чем 100 детей остаются в населенных пунктах Херсонской области, которые постоянно обстреливают. Более 700 детей с семьями уже были оттуда эвакуированы.

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Чуть менее чем 100 детей остается в опасных районах Херсонщины

Польский министр об импорте из Украины: необходима полная блокада в отдельных сферах, будем обращаться к ЕК с предложениями

Министр сельского хозяйства Польши заявил, что может понадобиться полная блокада определенных видов импорта из Украины и предложит Европейской Комиссии лимиты на импорт.

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Польский министр об импорте из Украины: необходима полная блокада в отдельных сферах, будем обращаться к ЕК с предложениями

Новый пакет санкций ЕС к годовщине войны направлен против российских военных и технологических компаний - Euractiv

Ожидается, что ЕС введет новые санкции против российских технологических и военных компаний, в том числе поставляющих боеприпасы из Северной Кореи, в рамках 13-го пакета санкций, приуроченного ко второй годовщине вторжения россии в Украину.

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Новый пакет санкций ЕС к годовщине войны направлен против российских военных и технологических компаний - Euractiv

Нацгвардейцы показали поражение FPV-дроном боевого российского танка Т-72

Военнослужащие Национальной гвардии Украины с помощью беспилотника обнаружили и уничтожили российский боевой танк Т-72, отразив попытку наступления.

Война •   •  11292 просмотра
Нацгвардейцы показали поражение FPV-дроном боевого российского танка Т-72

ВАКС конфисковал активы российского олигарха Саввиди и его жены

Высший антикоррупционный суд удовлетворил иск Министерства юстиции о взыскании в доход Украины активов российского олигарха Ивана Саввиди и его жены Кирияки.

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ВАКС конфисковал активы российского олигарха Саввиди и его жены