россия осуществила более 800 химических атак с начала полномасштабного вторжения

815 химических атак применила россия с начала широкомасштабной войны. Только в январе этого года было зафиксировано таких 229 случаев. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Генштаб ВСУ.

Мобильными группами и другими подразделениями группировки сил и средств поддержки зафиксировано 815 фактов применения российской федерацией боеприпасов, которые снаряжены ядовитыми химическими веществами. Из них только за январь 2024 года - 229 случаев - заявляют в Генштабе.

Детали

Отмечается, что чаще всего враг использует гранаты, такие как К-51, РГР, РГ-Во, которые содержат опасное химическое вещество CS. Оно, как указали в Генштабе, запрещено для ведения войны пунктом 5 статьи 1 Конвенции о химическом оружии.

На Таврическом враг пытался атаковать Силы обороны отравляющими веществами около 10 раз в течение недели