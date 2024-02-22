россия в СМИ распространяет дезинформацию об уничтожении химического оружия, пока ее военные продолжают использовать его в Украине

российские СМИ распространяют фейковую информацию о том, что россия якобы уничтожила все запасы химического оружия еще в 2017 году. Однако российская армия продолжает применять химическое оружие во время боевых действий. Об этом пишет Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности, передает УНН.

Детали

российские СМИ пишут, что "все запасы химического оружия россия уничтожила в 2017 году в условиях тотального контроля со стороны Организации по запрещению химического оружия и западных инспекторов", ссылаясь на начальника войск радиационной, химической и биологической защиты ВС рф Игоря Кириллова.

Но Центр стратегических коммуникаций уточняет, что на самом деле в 2017 году Россия уничтожила лишь остатки заявленных запасов, но она имеет незадекларированное оружие, которое продолжает использовать.

В Центре напоминают, что в октябре 2023-го командир подразделения разведки ВСУ Денис Ярославский сообщил, что россияне использовали химическое оружие на Купянском направлении. До этого украинские военные столкнулись с химическим оружием в Гостомеле.

По состоянию на конец декабря 2023-го, Силы обороны зафиксировали 465 фактов применения Россией боеприпасов, снаряженных ядовитыми химическими веществами, с начала полномасштабной войны. А с момента вторжения в Украину в 2022 году россия осуществила более 800 химических атак, 229 из которых, по данным украинских военных, произошли только в январе.

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