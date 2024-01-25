Нехтуючи конвенцією про заборону хімічної зброї, росія частіше використовує новий вид гранат з отруйними речовинами

З 2022 року відомо про 626 випадків хімічних атак проти українських оборонців, здійснених росією. Таким чином, рф збрехала про виконання зобовʼязань відповідно до Конвенції про заборону хімічної зброї 1993 року. Зараз у бойових діях зс росії використовують нову розробку газових гранат РГ-Во з використанням хлорацетофенону.

Про це передає УНН з посиланням на брифінг в Military Media Center.

Деталі

Згідно з інформацією, яку представив капітан Андрій Рудик з Центру досліджень трофейного та перспективного озброєння, росія збільшує застосування газових гранат, які містять заборонені смертоносні речовини.

Лише у грудні 2023 року було зафіксовано 81 випадок використання газових гранат РГ-Во, які містять хлорацетофенон. За словами фахівця Центру, виявлення випадків використання хлорацетофенону може бути доказом того, що рф перевіряє реакцію міжнародної спільноти на відверту брехню про дотримання Конвенції про заборону хімічної зброї 1993 року.

Розробка нових газових гранат РГ-Во з використанням хлорацетофенону може опосередковано свідчити про те, що росія в 2017 році збрехала про виконання взятих на себе зобовʼязань відповідно до Конвенції про заборону хімічної зброї 1993 року. Початок використання хлорацетофенону в умовах наявності хлорбензальмалонодинітрила може свідчити про зондування реакції світової громадськості. Ми не виключаємо, що російська федерація вподальшому може вдатися до застосування прямо заборонених Конвенцією 1993 року бойових отруйних речовин