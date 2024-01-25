Нехтуючи конвенцією про заборону хімічної зброї, росія частіше використовує новий вид гранат з отруйними речовинами

uken
29 березня, 19:41 • 43629 перегляди

Україна перейде на літній час 30 березня: годинники переведуть на годину вперед

29 березня, 17:57 • 97923 перегляди

Україна хоче внести зміни до нової угоди з США. ЗМІ розкрили деталі

29 березня, 17:57 • 116178 перегляди

П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

29 березня, 16:38 • 117790 перегляди

Зʼясовуємо, хто ця особа: у МЗС відреагували на інформацію, що нападник в Амстердамі виявився українцем

29 березня, 14:28 • 233457 перегляди

Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

29 березня, 10:47 • 157075 перегляди

МВФ оновив меморандум з Україною: є нові структурні маяки

29 березня, 09:57 • 147677 перегляди

Часткове сонячне затемнення: з'явилася трансляція

Ексклюзив
29 березня, 07:30 • 133382 перегляди

Що потрібно зробити в саду та на городі у квітні: корисні поради від експерта

29 березня, 04:30 • 121736 перегляди

День обізнаності про оніхектомію та День зарплати наперед: що ще відзначають 29 березня

28 березня, 20:29 • 112891 перегляди

Україна отримає 400 млн доларів від МВФ: виконавча рада затвердила перегляд

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+5°
 м/с
86 %
749 мм
Мінлива хмарність, протягом наступних 2 годин опадів не очікується
Популярнi новини
У Міноборони заявили про запуск Управління космічної політики: чому це важливо

У Міноборони заявили про запуск Управління космічної політики: чому це важливо

29 березня, 18:31 • 33060 перегляди
Зберігаємо активність, яка не дає окупанту заходити на Сумщину та Харківщину: Зеленський поговорив із Сирським

Зберігаємо активність, яка не дає окупанту заходити на Сумщину та Харківщину: Зеленський поговорив із Сирським

29 березня, 18:45 • 35527 перегляди
У Харкові пролунали вибухи: місто атакують ворожі "шахеди"

У Харкові пролунали вибухи: місто атакують ворожі "шахеди"

29 березня, 18:53 • 31656 перегляди
Неможливо ігнорувати сотні "шахедів" щоночі: Зеленський каже, що потрібна сильна реакція Америки та Європи

Неможливо ігнорувати сотні "шахедів" щоночі: Зеленський каже, що потрібна сильна реакція Америки та Європи

29 березня, 19:12 • 32737 перегляди
Україна досягла 100% узгодженості із зовнішньополітичною та оборонною стратегіями ЄС

Україна досягла 100% узгодженості із зовнішньополітичною та оборонною стратегіями ЄС

29 березня, 19:25 • 30034 перегляди
Публікації
Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

29 березня, 14:28 • 233457 перегляди
У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

28 березня, 15:09 • 385944 перегляди
Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу

Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу
Ексклюзив

28 березня, 07:20 • 441032 перегляди
Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

27 березня, 18:53 • 449388 перегляди
Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

27 березня, 14:22 • 358795 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

29 березня, 17:57 • 116178 перегляди
У Діснейленді оновлюють Galaxy’s Edge: зʼявиться новий персонаж

У Діснейленді оновлюють Galaxy’s Edge: зʼявиться новий персонаж

29 березня, 13:12 • 130819 перегляди
Сідні Свіні підігріває чутки про роман з Гленом Павеллом відсутністю обручки

Сідні Свіні підігріває чутки про роман з Гленом Павеллом відсутністю обручки

29 березня, 13:11 • 125000 перегляди
Штучний інтелект на YouTube: Голлівудські студії не блокують фейкові трейлери, а заробляють на них

Штучний інтелект на YouTube: Голлівудські студії не блокують фейкові трейлери, а заробляють на них

28 березня, 18:04 • 98993 перегляди
Телескоп Webb вперше зафіксував полярні сяйва на Нептуні у деталях

Телескоп Webb вперше зафіксував полярні сяйва на Нептуні у деталях

28 березня, 16:29 • 108041 перегляди
Актуальне
Нехтуючи конвенцією про заборону хімічної зброї, росія частіше використовує новий вид гранат з отруйними речовинами

Нехтуючи конвенцією про заборону хімічної зброї, росія частіше використовує новий вид гранат з отруйними речовинами

Київ • УНН

 • 19044 перегляди

зс рф наприкінці 2023 року вперше використала газові гранати з хлорацетофеноном, що є новою розробкою країни-окупанта. Це викриття підтверджує, що росія бреше про виконання взятих на себе зобовʼязань щодо Конвенції про заборону хімічної зброї.

З 2022 року відомо про 626 випадків хімічних атак проти українських оборонців, здійснених росією. Таким чином, рф збрехала про виконання зобовʼязань відповідно до Конвенції про заборону хімічної зброї 1993 року. Зараз у бойових діях зс росії використовують нову розробку газових гранат РГ-Во з використанням хлорацетофенону.

Про це передає УНН з посиланням на брифінг в Military Media Center.

Деталі

Згідно з інформацією, яку представив капітан Андрій Рудик з Центру досліджень трофейного та перспективного озброєння, росія збільшує застосування газових гранат, які містять заборонені смертоносні речовини.

Лише у грудні 2023 року було зафіксовано 81 випадок використання газових гранат РГ-Во, які містять хлорацетофенон. За словами фахівця Центру, виявлення випадків використання хлорацетофенону може бути доказом того, що рф перевіряє реакцію міжнародної спільноти на відверту брехню про дотримання Конвенції про заборону хімічної зброї 1993 року.

Розробка нових газових гранат РГ-Во з використанням хлорацетофенону може опосередковано свідчити про те, що росія в 2017 році збрехала про виконання взятих на себе зобовʼязань відповідно до Конвенції про заборону хімічної зброї 1993 року. Початок використання хлорацетофенону в умовах наявності хлорбензальмалонодинітрила може свідчити про зондування реакції світової громадськості. Ми не виключаємо, що російська федерація вподальшому може вдатися до застосування прямо заборонених Конвенцією 1993 року бойових отруйних речовин

- інформують у Центрі досліджень трофейного та перспективного озброєння та військової техніки
Image

Наразі відомо, що з початку широкомасштабного вторгнення російські терористи 626 разів застосовували хімічну зброю в Україні.  

Нагадаємо

Російські військові можуть мати плани застосувати хімічну речовину хлорпікрин проти українських військових на лівому березі Херсонської області. Про це пишуть розслідувачі Evocation.info з посиланням на джерела у розвідці.

Ігор Тележніков

Ігор Тележніков

Війна
Tesla
$263.83
Brent
$72.45
Bitcoin
$83,097.20
S&P 500
$5,584.28
Газ TTF
$40.59
Золото
$3,126.80
Ethereum
$1,834.28