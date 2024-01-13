Генштаб: рф з початку широкомасштабної війни здійснила 626 хімічних атак
Київ • УНН
За даними Генерального штабу України, росія здійснила 626 хімічних атак в Україні, частота яких зростає.
З початку широкомасштабного вторгнення російські терористи 626 разів застосовували хімічну зброю в Україні. Водночас динаміка використання росіянами такої зброї зростає. Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ, пише УНН.
Силами оборони зафіксовано 626 фактів застосування російською федерацією боєприпасів, які споряджені отруйними хімічними речовинами. З них лише за січень поточного року 51 випадок,
Деталі
При цьому, у Генштабі зазначили, що динаміка застосування зростає. Так, щодня фіксується до 10 випадків застосування хімічних речовин.
Найчастіше ворог використовує гранати, такі як К-51, РГР, які скидає з БПЛА. Проте, застосовуються і саморобні вибухові пристрої, споряджені речовинами подразнювальної дії. А також здійснюються артилерійські обстріли снарядами із вмістом хімічно небезпечних речовин.
Зокрема, 14 грудня 2023 року виявлено застосування нового типу спеціальних газових гранат РГ-ВО з вмістом хімічної речовини CS.
Доповнення
Зазначається, що 36 випадків застосування небезпечних хімічних речовин було задокументовано і направлено для проведення слідчих дій у рамках кримінального провадження групами радіаційної, хімічної, біологічної розвідки зі складу військових частин Командування Сил підтримки спільно зі Службою безпеки України.
Окупанти намагаються лякати даними про застосування хімічної зброї - Гуменюк 31.12.23, 09:37 • 36666 переглядiв