Генштаб: рф с начала широкомасштабной войны осуществила 626 химических атак

С начала широкомасштабного вторжения российские террористы 626 раз применяли химическое оружие в Украине. В то же время динамика использования россиянами такого оружия растет. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ, пишет УНН.

Силами обороны зафиксировано 626 фактов применения российской федерацией боеприпасов, которые снаряжены ядовитыми химическими веществами. Из них только за январь текущего года 51 случай, - говорится в сообщении.

Детали

При этом, в Генштабе отметили, что динамика применения растет. Так, ежедневно фиксируется до 10 случаев применения химических веществ.

Чаще всего враг использует гранаты, такие как К-51, РГР, которые сбрасывает с БПЛА. Однако, применяются и самодельные взрывные устройства, снаряженные веществами раздражающего действия. А также осуществляются артиллерийские обстрелы снарядами с содержанием химически опасных веществ.

В частности, 14 декабря 2023 года выявлено применение нового типа специальных газовых гранат РГ-ВО с содержанием химического вещества CS.

Дополнение

Отмечается, что 36 случаев применения опасных химических веществ было задокументировано и направлено для проведения следственных действий в рамках уголовного производства группами радиационной, химической, биологической разведки из состава воинских частей Командования Сил поддержки совместно со Службой безопасности Украины.

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