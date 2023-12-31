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Оккупанты пытаются пугать данными о применении химического оружия - Гуменюк

Киев  •  УНН

31 декабрь 2023, 07:37  •  13492 просмотра

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Оккупанты пытаются напугать украинских военных информацией о применении химического оружия на всех участках фронта, чтобы они покидали свои позиции

Российские оккупанты пытаются напугать украинских военных информацией о применении химического оружия на всех участках фронта, чтобы они оставляли свои позиции. Об этом сообщила руководитель пресс-центра сил обороны юга Наталья Гуменюк в эфире телемарафона, передает корреспондент УНН.

Детали

Основные уловки, которые они сейчас продолжают раскручивать - это применение химического оружия на всех участках фронта, пытаются давить на наших бойцов по поводу того, что надо оставлять позиции, будет очень опасно. На самом деле мы владеем реальной обстановкой, изучаем ее тщательно. Наши воины обучены всем средством противодействия и конкретно разбираются в том, как ведет себя враг, как ему эффективнее дать отпор

 - рассказала Гуменюк.

Дополнение

Российские войска совершили 465 химических атак в Украине, включая недавний удар с применением неизвестных газовых гранат.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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