Рашисти планують застосувати хімічну зброю проти ЗСУ на лівобережжі Херсонщині - ЗМІ
Київ • УНН
Повідомляється, що російські військові планують використання забороненої хімічної речовини хлорпікрин проти українських сил у лівобережних районах Херсонській області, щоб отримати контроль над Кринками.
Російські військові можуть мати плани застосувати хімічну речовину хлорпікрин проти українських військових на лівому березі Херсонської області. Про це пишуть розслідувачі Evocation.info з посиланням на джерела у розвідці, передає УНН.
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За інформацією, яку отримала команда Evocation, хлорпікрин завезли до населених пунктів Скадовськ, Чаплинка та Каланчак на півдні Херсонщини. Вони можуть його застосувати з метою знищення українського плацдарму у районі Кринок.
За результатами провокації рашисти передбачають втрати і серед своїх військ, проте планують відновити їх за рахунок резервів. Наразі окупанти накопичили резерви особового складу для поповнення близько 30% втрат на лівому березі Херсонщини
Нагадаємо
Раніше проєкт Deep State фіксував випадки застосування хімічної зброї з боку російських військових на Сватівському та Бахмутському напрямках. Там зазначили, що ймовірніше ворог застосував проти Сил оборони саме хлорпікрин. Застосування ворогом хімічної зброї підтвердили у ЗСУ.
Хлорпікрин – це безбарвна речовина з різким запахом. При контакті з організмом він викликає запалення очей, носа, горла, дихальних шляхів, працює як сльозогінний газ. Також хлорпікрин отруює воду та їжу. У великих кількостях може призвести до смерті.
Окрім того, при зіткненні з вогнем хлорпікрин може перетворитись на бойову хімічну речовину фосген.
Згідно з Конвенцією про заборону хімічної зброї хлорпікрин заборонений для використання у військових цілях.
росія вбила сотні людей: окупанти приховують кількість загиблих на Херсонщині через підрив Каховської ГЕС - Associated Press28.12.23, 15:35 • 29424 перегляди