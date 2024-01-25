Рашисты планируют применить химическое оружие против ВСУ на левобережье Херсонщины - СМИ
Сообщается, что российские военные планируют использование запрещенного химического вещества хлорпикрин против украинских сил в левобережных районах Херсонской области, чтобы получить контроль над Крынками.
За сутки враг нанес почти сотню авиационных ударов: ситуация на фронте
За минувшие сутки противник нанес 6 ракетных и 97 авиационных ударов, а также 121 раз обстрелял украинские войска и населенные пункты из реактивных систем залпового огня. Украинские силы противовоздушной обороны уничтожили 11 вражеских беспилотников и отбили многочисленные атаки противника в разных регионах.
Силы ПВО ночью уничтожили 11 "шахедов"
В ночь на 25 января 2024 года с территории России и Крыма Украина была атакована 14-ю ударными беспилотниками противника.
Как сделать физические упражнения привычкой: перечислили 6 советов
Назвали шесть советов, чтобы превратить физические упражнения в устойчивую привычку.
День противоречивой одежды. Что еще можно отметить 25 января
Сегодня, 25 января, любители моды отмечают День противоречивой одежды, бросая вызов традиционным модным нормам и поощряя эксцентричные наряды.
кремль угрожает сократить финансирование ВОТ, если там будет малая явка на "выборах"
кремль угрожает сократить финансирование временно оккупированных территорий в случае низкой явки на так называемых "выборах президента россии" в марте 2024 года.
eBay уволит 1 000 сотрудников на фоне высоких расходов и медленного роста
eBay намерен уволить 1 000 сотрудников, примерно 9% рабочей силы, из-за стремительного роста расходов, опережающего рост бизнеса. Генеральный директор Джейми Ианноне также объявил о планах сократить количество контрактов с "альтернативной рабочей силой".
Десятки потенциальных планет могут быть благоприятными для жизни: исследование ученых
Ученые обнаружили 85 возможных экзопланет с температурой, пригодной для жизни. Шестьдесят из этих потенциальных экзопланет являются свежими находками.
Ученые обнаружили в Антарктиде неизвестные ранее колонии императорских пингвинов
Исследователи обнаружили четыре ранее незамеченные колонии императорских пингвинов в Антарктиде. Некоторые колонии переместились из-за таяния льда вследствие изменения климата, что уменьшило общую численность популяции до 300 000 пар.
В Шри-Ланке приняли закон, предусматривающий ответственность социальных сетей за "незаконный" контент
Шри-Ланка приняла закон, предусматривающий ответственность социальных сетей за "незаконный" контент, направленный на борьбу с киберпреступлениями, такими как жестокое обращение с детьми и кража данных. Критики утверждают, что закон угрожает свободе слова и может навредить ИТ-индустрии страны.