Рашисты планируют применить химическое оружие против ВСУ на левобережье Херсонщины - СМИ

Российские военные могут иметь планы применить химическое вещество хлорпикрин против украинских военных на левом берегу Херсонской области. Об этом пишут расследователи Evocation.info со ссылкой на источники в разведке, передает УНН.

Детали

По информации, которую получила команда Evocation, хлорпикрин завезли в населенные пункты Скадовск, Чаплинка и Каланчак на юге Херсонщины. Они могут его применить с целью уничтожения украинского плацдарма в районе Крынок.

По результатам провокации рашисты предусматривают потери и среди своих войск, однако планируют восстановить их за счет резервов. Сейчас оккупанты накопили резервы личного состава для пополнения около 30% потерь на левом берегу Херсонщины - говорится в заметке.

Напомним,

Ранее проект Deep State фиксировал случаи применения химического оружия со стороны российских военных на Сватовском и Бахмутском направлениях. Там отметили, что вероятнее всего враг применил против Сил обороны именно хлорпикрин. Применение врагом химического оружия подтвердили в ВСУ.

Хлорпикрин - это бесцветное вещество с резким запахом. При контакте с организмом он вызывает воспаление глаз, носа, горла, дыхательных путей, работает как слезоточивый газ. Также хлорпикрин отравляет воду и пищу. В больших количествах может привести к смерти.

Кроме того, при столкновении с огнем хлорпикрин может превратиться в боевое химическое вещество фосген.

Согласно Конвенции о запрещении химического оружия хлорпикрин запрещен для использования в военных целях.

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