россия убила сотни людей: оккупанты скрывают количество погибших на Херсонщине из-за подрыва Каховской ГЭС - Associated Press

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Сын бывшего мэра Харькова Геннадия Кернеса может играть на руку врага
  •  39842 просмотра

Сын бывшего мэра Харькова Геннадия Кернеса может играть на руку врага

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У ВСП достаточно полномочий для привлечения судей ВС к дисциплинарной ответственности, отсутствует только политическая воля - юрист
  •  101231 просмотра

У ВСП достаточно полномочий для привлечения судей ВС к дисциплинарной ответственности, отсутствует только политическая воля - юрист

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Слово не воробей... или как Кирилл Кернес пытается пиариться на смерти своего отца Геннадия Кернеса
  •  131773 просмотра

Слово не воробей... или как Кирилл Кернес пытается пиариться на смерти своего отца Геннадия Кернеса

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Надо включать здравый смысл: эксперты оценили призыв передать на фронт инкассаторское авто ликвидируемого банка
27 декабря  •  153962 просмотра

Надо включать здравый смысл: эксперты оценили призыв передать на фронт инкассаторское авто ликвидируемого банка

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В Украине в более 70 школах введено использование ручных металлодетекторов
27 декабря  •  148623 просмотра

В Украине в более 70 школах введено использование ручных металлодетекторов

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Сейчас достаточно механизмов, чтобы очистить Верховный Суд от недобропорядочных судей - нардеп
27 декабря  •  161061 просмотра

Сейчас достаточно механизмов, чтобы очистить Верховный Суд от недобропорядочных судей - нардеп

Эксклюзив
Конкуренция между отечественными производителями станет дополнительной гарантией поставки качественных продуктов питания в ВСУ - мясоперерабатывающее предприятие
27 декабря  •  165602 просмотра

Конкуренция между отечественными производителями станет дополнительной гарантией поставки качественных продуктов питания в ВСУ - мясоперерабатывающее предприятие

Эксклюзив
Сын бывшего мэра Харькова Геннадия Кернеса до сих пор грезит должностью гауляйтера
26 декабря  •  177304 просмотра

Сын бывшего мэра Харькова Геннадия Кернеса до сих пор грезит должностью гауляйтера

Эксклюзив
Это игра в одни ворота. Юрист рассказал о коллизии между ВСП и Верховным судом
26 декабря  •  186145 просмотра

Это игра в одни ворота. Юрист рассказал о коллизии между ВСП и Верховным судом

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Не рожденный для войны. Кирилл Кернес объяснил, почему уехал из Украины
26 декабря  •  177706 просмотра

Не рожденный для войны. Кирилл Кернес объяснил, почему уехал из Украины

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Рассматривается вопрос о ходатайстве о назначении психиатрической экспертизы депутату Батрину
26 декабря  •  167399 просмотра

Рассматривается вопрос о ходатайстве о назначении психиатрической экспертизы депутату Батрину

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У Высшей рады правосудия были случаи, когда ее решения отменяла Большая палата Верховного суда
26 декабря  •  150722 просмотра

У Высшей рады правосудия были случаи, когда ее решения отменяла Большая палата Верховного суда

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Эксперт подвел экономические итоги года: нет галопирующей инфляции, и это уже хорошо
26 декабря  •  132422 просмотра

Эксперт подвел экономические итоги года: нет галопирующей инфляции, и это уже хорошо

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Территория, пострадавшая из-за подрыва российскими оккупантами Каховской ГЭС, больше чем зона отчуждения ЧАЭС - Рувин
25 декабря  •  129473 просмотра

Территория, пострадавшая из-за подрыва российскими оккупантами Каховской ГЭС, больше чем зона отчуждения ЧАЭС - Рувин

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В первый же день остались без командира. Первая в истории Украины женщина-судья, которая пошла воевать рассказала о службе в Бахмуте
25 декабря  •  139261 просмотра

В первый же день остались без командира. Первая в истории Украины женщина-судья, которая пошла воевать рассказала о службе в Бахмуте

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Новости по теме

россия убила сотни людей: оккупанты скрывают количество погибших на Херсонщине из-за подрыва Каховской ГЭС - Associated Press

Расследование AP выявило, что россияне занизили количество жертв наводнения в Херсоне, вероятно, на сотни. Оккупанты хоронили жертв в братских могилах и контролировали выдачу свидетельств о смерти.

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россия убила сотни людей: оккупанты скрывают количество погибших на Херсонщине из-за подрыва Каховской ГЭС - Associated Press

Авария в столичном садике: стена просела из-за выемки грунта под зданием

Выемка грунта под киевским детским садом привела к деформации стен, что привело к аварии; никто не пострадал, открыто уголовное производство.

Киев •   •  21757 просмотра
Авария в столичном садике: стена просела из-за выемки грунта под зданием

В случае отсутствия международной помощи индексация пенсий в 2024 году может не состояться - Жолнович

По словам министра социальной политики Жолнович, без иностранной помощи Украина не сможет проиндексировать пенсии в 2024 году.

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В случае отсутствия международной помощи индексация пенсий в 2024 году может не состояться - Жолнович

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Министерство цифровой трансформации Украины достигло 90% целей цифровизации на 2023 год, включая трансформацию услуг и развитие ИТ-сектора.

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Минцифры реализовали 90 процентов запланированного на 2023 год

Украина продолжит исследования в Антарктике: правительство приняло решение

Украина продолжает свою программу антарктических исследований до 2025 года.

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Украина продолжит исследования в Антарктике: правительство приняло решение

Украина рассчитывает получить от Франции дополнительные современные системы ПВО и ракеты к ним

Украина ожидает от Франции передовых систем противовоздушной обороны и ракет.

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Украина рассчитывает получить от Франции дополнительные современные системы ПВО и ракеты к ним

Cartier, Bvlgari и Van Cleef&Arpels: в Украину под видом бусин за 60 долларов хотели завезти украшенные бриллиантами драгоценности

Киевская таможня обнаружила золотые украшения с бриллиантами, задекларированные как стальные бусины стоимостью 60 долларов США из Тайваня, среди которых роскошные бренды Cartier, Bvlgari и Van Cleef &amp; Arpels.

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Cartier, Bvlgari и Van Cleef&Arpels: в Украину под видом бусин за 60 долларов хотели завезти украшенные бриллиантами драгоценности

Экс-директор филиала "Укрзализныци" предстанет перед судом за премии на 1,6 млн гривен

Экс-руководителя филиала "Укрзализныци" будут судить за растрату 1,6 млн грн премий.

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Экс-директор филиала "Укрзализныци" предстанет перед судом за премии на 1,6 млн гривен

13 штурмов противника отбито, оккупанты вынуждены отойти на прежние позиции - Силы обороны Юга

Украинские войска отбили 13 российских атак и заставили врага отступить. вс рф пытаются восстановить наблюдательные пункты и продолжает обстреливать Херсон и Николаев.

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13 штурмов противника отбито, оккупанты вынуждены отойти на прежние позиции - Силы обороны Юга

Во исполнение договоренностей с МВФ: правительство сузило программу помощи бизнесу 5-7-9%

Украина совершенствует свою программу помощи бизнесу 5-7-9%, включив в нее только микро-, малый и средний бизнес, что соответствует договоренностям с МВФ.

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Во исполнение договоренностей с МВФ: правительство сузило программу помощи бизнесу 5-7-9%