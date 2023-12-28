россия убила сотни людей: оккупанты скрывают количество погибших на Херсонщине из-за подрыва Каховской ГЭС - Associated Press

россияне скрывают количество жертв от июньского наводнения на Херсонщине, произошедшего в результате разрушения Каховской ГЭС войсками рф. Согласно расследованию журналистов Associated Press речь идет о сотнях погибших, передает УНН.

Детали

Издание выяснило, что оккупационные власти Херсонщины намеренно занизили количество погибших во время наводнения, охватившего значительные территории оккупированного левого берега Днепра на Херсонщине.

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В разговоре с журналистами, свидетели объяснили, что оккупанты контролировали выдачу свидетельств о смерти, а тела погибших, на которые не претендовала семья, изымались.

По данным, которые озвучила рф, во время наводнения 59 человек утонули на территории, которую она контролирует. Но журналисты AP пришли к выводу, что только в оккупированных Олешках, где на момент наводнения проживало примерно 16 000 человек, количество жертв исчисляется по крайней мере сотнями.

Масштаба этой трагедии не только россия, но даже Украина не осознает. Это огромная трагедия - заявила медсестра Светлана, которая на момент наводнения работала на Херсонщине.

В издании отмечают, Украине, вероятно, никогда не удастся установить точное количество погибших. Даже после деоккупации этого региона и проведения всех следственных действий, найти тела всех жертв будет сверхсложной задачей.

Журналистам удалось поговорить с тремя медиками и волонтером, которые работали над учетом погибших на Херсонщине. Часть тел хоронили в групповых могилах, но, неопознанных, россияне забрали и вывезли в неизвестном направлении.

Местные рассказали, что имели закрытый Telegram-чат, где находятся 3 000 жителей Олешков, люди писали о телах, которые лежат на улицах, потом оккупанты их собрали и вывезли в неизвестном направлении.

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Медсестры, которые согласились говорить с журналистами на условиях анонимности, рассказали, что в Алешках оккупанты запретили выдавать свидетельства о смерти от наводнения. Им было приказано списывать смерти на другие причины.

Свидетели говорят, что в первые три дня наводнения, когда оккупационная власть просто сбежала из Олешек, люди самостоятельно хоронили погибших.

Впоследствии, когда оккупанты вернулись, они приказали направлять погибших от наводнения на вскрытие в другие учреждения Херсонской области, в Каланчак, Скадовск и Геническ. Там врачи, утвержденные оккупационными властями, отвечали за выдачу справок после проведения судебно-медицинских экспертиз.

Таким образом полный контроль над подсчетом погибших перешел в руки оккупантов.

Дополнение

Отмечается, что на фоне массовых захоронений оккупанты испугались и начали завозить вакцины против гепатита А, дизентерии и брюшного тифа. россияне боялись, что из-за значительного количества погибших в регионе начнется эпидемия.

Местные жители говорят, что первые тела были похоронены в центре города (возле церкви), поскольку 90% города было под водой. Они не были учтены больницей, ни вскрытием, ни временем смерти.

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Тела собрали, пересыпали хлоркой и похоронили в братской могиле, чтобы они не начали разлагаться на улицах.

По оценкам медиков, всего в Алешках утонули от 200 до 300 человек. Большинство - старшего возраста, кто физически не мог покинуть свои дома или подняться на крышу. Однако большинство опрошенных журналистами свидетелей говорит, что братских могил было гораздо больше.

Часть медиков, которые работали на оккупированной территории и поддерживали контакт с украинскими властями пытались вести учет погибших и даже передавали свидетельства о смерти от наводнения Светлане Сердюковой.

Она руководила одно из медучреждений в экзиле и дистанционно вела учет реестра в подконтрольной правительству Украине.

Однако после того, как оккупанты взяли под контроль выдачу свидетельств о смерти и начали самостоятельно заниматься всеми телами погибших учет для Украины стал невозможным.

Напомним,

6 июня 2023 года около 3:00 российские военные взорвали Каховскую плотину на Херсонщине. В Укргидроэнерго отметили, что ГЭС полностью разрушена и восстановлению не подлежит.

В зоне с угрозой затопления оказались до 80 населенных пунктов. Сейчас уровень воды в Днепре после подрыва дамбы вошел в естественное русло.

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