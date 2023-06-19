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рф не допускает представителей ООН на оккупированные территории, пострадавшие из-за подрыва Каховской ГЭС

Киев • УНН

 • 963957 просмотра

КИЕВ. 19 июня. УНН. российские власти не допускают представителей Организации Объединенных Наций на подконтрольный оккупантам левый берег Херсонской области, который пострадал из-за подрыва ими дамбы Каховской ГЭС. Об этом говорится в отчете координатора по гуманитарным вопросам в Украине Дениз Браун, пишет УНН.

рф не допускает представителей ООН на оккупированные территории, пострадавшие из-за подрыва Каховской ГЭС

Цитата

“Правительство Российской Федерации до сих пор отклоняло нашу просьбу о доступе к районам, находящимся под его временным военным контролем. ООН будет продолжать поиск необходимого доступа. Мы призываем российские власти действовать в соответствии с своими обязательствами по международному гуманитарному праву”.

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В ООН утверждают, что и в дальнейшем будут делать все возможное, чтобы охватить всех людей, в том числе пострадавших в результате недавнего разрушения плотины, которые срочно нуждаются в спасительной помощи, где бы они ни находились.

Напомним

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