рф не допускает представителей ООН на оккупированные территории, пострадавшие из-за подрыва Каховской ГЭС

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“Правительство Российской Федерации до сих пор отклоняло нашу просьбу о доступе к районам, находящимся под его временным военным контролем. ООН будет продолжать поиск необходимого доступа. Мы призываем российские власти действовать в соответствии с своими обязательствами по международному гуманитарному праву”.

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В ООН утверждают, что и в дальнейшем будут делать все возможное, чтобы охватить всех людей, в том числе пострадавших в результате недавнего разрушения плотины, которые срочно нуждаются в спасительной помощи, где бы они ни находились.

Напомним

С 26 июня на Херсонщине начнут восстанавливать газоснабжение