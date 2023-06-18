З початку евакуації після підриву Каховської ГЕС загинули 17 людей – МВС
Київ • УНН
КИЇВ. 18 червня. УНН. З початку евакуації після підриву Каховської ГЕС загинули 17 людей. З них 13 - внаслідок утоплення, ще 4 отримали несумісні з життям вогнепальні поранення під час евакуації, повідомляє УНН з посиланням на МВС України.
Нерозшуканими залишається 31 людина.
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Підтопленими залишаються 876 будинків. Всього евакуйовано з небезпечних зон 3614 людей, з яких 474 дитини та 80 маломобільних осіб.
В МВС зазначають, що на Новоронцовщині частково відновили централізоване водопостачання населенню.
Там, де досі відсутнє водопостачання (а це понад 167 тисяч абонентів лише на Дніпропетровщині), організований довіз питної та технічної води. Всього підвезено мешканцям Дніпропетровської області понад 11 тисяч тонн води.