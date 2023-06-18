С начала эвакуации после подрыва Каховской ГЭС погибли 17 человек - МВД
Киев • УНН
КИЕВ. 18 июня. УНН. С начала эвакуации после подрыва Каховской ГЭС погибли 17 человек. Из них 13 - в результате утопления, еще 4 получили несовместимые с жизнью огнестрельные ранения во время эвакуации, сообщает УНН со ссылкой на МВД Украины.
Неразысканными остается 31 человек.
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Подтопленными остаются 876 домов. Всего эвакуировано из опасных зон 3614 человек, из которых 474 ребенка и 80 маломобильных лиц.
В МВД отмечают, что на Новоронцовщине частично восстановили централизованное водоснабжение населения.
Там, где до сих пор отсутствует водоснабжение (а это более 167 тысяч абонентов только на Днепропетровщине), организован подвоз питьевой и технической воды. Всего подвезено жителям Днепропетровской области более 11 тысяч тонн воды.