Причиною руйнування Каховської ГЕС, найімовірніше, став вибух у тунелі бетонної основи греблі - New York Times

Деталі

Видання відзначає, що гребля була помітно пошкоджена боями за кілька місяців до прориву. Українські удари пошкодили одну частину дороги над дамбою, а відступаючі російські війська пізніше підірвали іншу. Минулого місяця супутникові знімки показали, що вода неконтрольовано тече через деякі з воріт.

Це призвело до припущень, що дамба могла просто не витримати завданих ушкоджень, за які росія вхопилася, щоб заперечити відповідальність.

Але численні докази, розглянуті The New York Times, від оригінальних інженерних планів до інтерв’ю з інженерами, які вивчають руйнування дамб, підтверджують інше пояснення: обвал дамби не був випадковим. Катастрофічний зрив бетонного фундаменту, що лежить в його основі, навряд чи відбувся сам по собі.

За даними двох американських інженерів, враховуючи супутникові та сейсмічні дані про вибухи в цьому районі, найвірогіднішою причиною обвалення став заряд вибухівки, розміщений у коридорі для обслуговування або галереї, яка проходить крізь бетонне серце конструкції.

«Якщо ваша мета — знищити саму дамбу, знадобиться потужний вибух», — сказав Майкл В. Вест, інженер-геотехнік і експерт з безпеки та аналізу несправностей дамб, колишній директор інженерної фірми Wiss, Janney, Elstner. «Галерея є ідеальним місцем для розміщення цього вибухового заряду».

Інженери попередили, що лише повне обстеження дамби після того, як вода вийде з водосховища, може визначити точну послідовність подій, що призвели до руйнування. Ерозія від води, що протікає каскадом через ворота, могла призвести до збою, якби дамба була погано спроектована або бетон був неякісним, але інженери назвали це малоймовірним.

Ігор Стрілець, інженер, який з 2005 по 2018 рік працював заступником начальника управління водних ресурсів Дніпра, сказав, що як проект будівництва часів холодної війни, фундамент дамби був розроблений таким чином, щоб витримати практично будь-який зовнішній вплив. Стрілець сказав, що він теж дійшов висновку, що вибух у галереї зруйнував частину бетонної конструкції, а інші секції потім відірвало силою води.

«Я не хочу, щоб моя теорія була правильною», — сказав пан Стрілець. Сильний вибух у галереї може означати повну втрату дамби. «Але це єдине пояснення», — сказав він.

Ще одним доказом того, що причиною руйнування Каховської ГЕС став вибух, інженери називають дані сейсмічних станцій та супутників. 6 червня о 2:35 та 2:54 вибух зафіксували сейсмічні станції в Україні та Румунії. Датчики американських розвідувальних супутників перед руйнуванням греблі зафіксували теплові викиди, що також свідчить про вибух, зазначає New York Times.