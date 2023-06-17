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Причиной разрушения Каховской ГЭС, скорее всего, стал взрыв в тоннеле бетонного основания плотины - New York Times

Киев • УНН

 • 1643854 просмотра

КИЕВ. 17 июня. УНН. Американское издание New York Times предполагает, что причиной разрушения Каховской ГЭС, вероятнее всего, стал взрыв в тоннеле бетонного основания плотины, передает УНН

Причиной разрушения Каховской ГЭС, скорее всего, стал взрыв в тоннеле бетонного основания плотины - New York Times

Детали

Издание отмечает, что плотина была заметно повреждена боями за несколько месяцев до прорыва. Украинские удары повредили одну часть дороги над дамбой, а отступающие российские войска позже взорвали другую. В прошлом месяце спутниковые снимки показали, что вода неконтролируемо течет через некоторые из ворот.

Это привело к предположениям, что дамба могла просто не выдержать нанесенных повреждений, за которые россия ухватилась, чтобы отрицать ответственность.

Но многочисленные доказательства, рассмотренные The New York Times, от оригинальных инженерных планов до интервью с инженерами, изучающими разрушение дамб, подтверждают другое объяснение: обвал дамбы не был случайным. Катастрофический срыв бетонного фундамента, лежащего в его основе, вряд ли произошел сам по себе.

По данным двух американских инженеров, учитывая спутниковые и сейсмические данные о взрывах в этом районе, наиболее вероятной причиной обрушения стал заряд взрывчатки, размещенный в коридоре для обслуживания или галерее, которая проходит сквозь бетонное сердце конструкции. 

«Если ваша цель — уничтожить саму дамбу, понадобится мощный взрыв», — сказал Майкл В. Вест, инженер-геотехник и эксперт по безопасности и анализу неисправностей дамб, который является бывшим руководителем инженерной фирмы Wiss, Janney, Elstner. «Галерея является идеальным местом для размещения этого взрывного заряда».

Инженеры предупредили, что только полное обследование дамбы после того, как вода выйдет из водохранилища, может определить точную последовательность событий, приведших к разрушению. Эрозия от воды, протекающей каскадом через ворота, могла привести к сбою, если бы дамба была плохо спроектирована или бетон был некачественным, но инженеры назвали это маловероятным.

Игорь Стрелец, инженер, который с 2005 по 2018 год работал заместителем начальника управления водных ресурсов Днепра, сказал, что как проект строительства времен холодной войны, фундамент дамбы был разработан таким образом, чтобы выдержать практически любое внешнее воздействие. Стрелец сказал, что он тоже пришел к выводу, что взрыв в галерее разрушил часть бетонной конструкции, а другие секции затем оторвало силой воды.

«Я не хочу, чтобы моя теория была правильной», — сказал господин Стрелец. Сильный взрыв в галерее может означать полную потерю дамбы. «Но это единственное объяснение», — сказал он.

Еще одним доказательством того, что причиной разрушения Каховской ГЭС стал взрыв, инженеры называют данные сейсмических станций и спутников. 6 июня в 2:35 и 2:54 взрыв зафиксировали сейсмические станции в Украине и Румынии. Датчики американских разведывательных спутников перед разрушением плотины зафиксировали тепловые выбросы, что также свидетельствует о взрыве, отмечает New York Times.

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