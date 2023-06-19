рф не допускає представників ООН на окуповані території, які постраждали через підрив Каховської ГЕС
Київ • УНН
КИЇВ. 19 червня. УНН. російська влада не допускає представників Організації Об’єднаних Націй на, підконтрольний окупантам, лівий берег Херсонської області, який постраждав через підрив ними дамби Каховської ГЕС. Про це йдеться у звіті координатора з гуманітарних питань в Україні Деніз Браун, пише УНН.
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“Уряд Російської Федерації досі відхиляв наше прохання про доступ до районів, що знаходяться під його тимчасовим військовим контролем. ООН продовжуватиме пошук необхідного доступу. Ми закликаємо російську владу діяти відповідно до своїх зобов’язань з міжнародного гуманітарного права”.
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В ООН стверджують, що і надалі робитимуть все можливе, щоб охопити всіх людей, у тому числі постраждалих внаслідок нещодавньої руйнації греблі, які терміново потребують рятівної допомоги, де б вони не знаходилися.
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