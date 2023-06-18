З 26 червня на Херсонщині почнуть відновлювати газопостачання - ОВА
Київ • УНН
КИЇВ. 18 червня. УНН. З 26 червня мешканці постраждалих внаслідок підриву дамби районів Херсонської області поступово будуть отримувати послуги газопостачання, наразі фахівці працюють над відновленням обладнання та тестують будинкові мережі. Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, пише УНН.
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"Всі проблеми поетапно усуваються за умов доступу. Техпрацівники перевіряють чи не виходить газ, чи працює вентиляція чи є можливість підключення абонентів.
З 26 червня мешканці постраждалих районів поступово будуть отримати послуги газопостачання", - повідомив Прокудін.
Деталі
За його словами, зараз головними завданнями є обстеження та осушення обладнання.
Прокудін повідомив, що одними з головних перешкод швидкого відновлення газопостачання є відсутність у будинках людей, які могли б вимкнути чи перевірити прилади, а також вологий грунт.
"Поступово повертаємо комунікації до осель, які були затоплені. І хоча рівень води знизився настільки, що дозволяє проводити необхідні роботи, наслідки підтоплення даються взнаки", – зазначив Прокудін.
Доповнення
Підтоплення з часу піку підняття рівня води через підрив дамби Каховської ГЕС впало вже на понад 4,69 метра і на позначці "Херсон" поступово знижується на 1-3 см за годину.