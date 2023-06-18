С 26 июня в Херсонской области начнут возобновлять газоснабжение - ОВА
Киев • УНН
КИЕВ. 18 июня. УНН. С 26 июня жители пострадавших в результате подрыва дамбы районов Херсонской области постепенно будут получать услуги газоснабжения, сейчас специалисты работают над восстановлением оборудования и тестируют домовые сети. Об этом сообщил председатель Херсонской ОВА Александр Прокудин, пишет УНН.
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"Все проблемы поэтапно устраняются при условиях доступа. Техработники проверяют не выходит ли газ, работает ли вентиляция или есть возможность подключения абонентов.
С 26 июня жители пострадавших районов постепенно будут получить услуги газоснабжения", - сообщил Прокудин.
Детали
По его словам, сейчас главными задачами являются обследование и осушение оборудования.
Прокудин сообщил, что одними из главных препятствий быстрого восстановления газоснабжения является отсутствие в домах людей, которые могли бы выключить или проверить приборы, а также влажная почва.
"Постепенно возвращаем коммуникации в дома, которые были затоплены. И хотя уровень воды снизился настолько, что позволяет проводить необходимые работы, последствия подтопления дают о себе знать", – отметил Прокудин.
Дополнение
Подтопление со времени пика поднятия уровня воды из-за подрыва дамбы Каховской ГЭС упало уже более чем на 4,69 метра и на отметке "Херсон" постепенно снижается на 1-3 см в час.