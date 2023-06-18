Підтоплення з часу підриву дамби Каховської ГЕС впало на понад 4,69 м - Міндовкілля
Київ • УНН
КИЇВ. 18 червня. УНН. Підтоплення з часу піку підняття рівня води через підрив дамби Каховської ГЕС впало вже на понад 4,69 метра і на позначці "Херсон" поступово знижується на 1-3 см за годину, повідомили у Міндовкілля у неділю, пише УНН.
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"Станом на 18 червня рівень води у Дніпрі на позначці "Херсон" поступово знижується на 1-3 см за годину. У цілому з 8 червня рівень води з 5,68 метра знизився на понад 4,69 м і наразі становить 0,99 м за балтійською системою. Для порівняння, до підриву греблі Каховської ГЕС рівень води у Дніпрі на позначці "Херсон" становив 0,31 метра", - повідомили у міністерстві у Telegram.
Деталі
За інформацією Укргідрометцентру, протягом 18-19 червня ще утримуватиметься значне затоплення прибережних територій та частини населених пунктів у Херсонському та Скадовському районах Херсонщини.
У районі природного парку "Нижньодніпровський" вода поступово сходить. Наразі середній рівень, як повідомляється, - лизько 1,2 м.
За даними Міндовкілля, продовжується обміління акваторії у нацпарку "Великий Луг". У нацпарку "Кам'янська Січ" рівень знизився орієнтовно на 12 м.
Нагадаємо
Підтопленими після підриву ГЕС залишаються 41 населений пункт у Херсонській та Миколаївській областях.