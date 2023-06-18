На Херсонщині рівень води впав до 70 сантиметрів
Київ • УНН
КИЇВ. 18 червня. УНН. У Херсонській області рівень води після підвищення через підрив російськими окупантами Каховської ГЕС у створі поста "Херсон" спав до 70 сантиметрів, повідомили у ДСНС України у неділю, пише УНН.
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"На Дніпрі у створі поста "Херсон" спостерігається зниження рівня води. Зафіксований рівень 0,7 м", - ідеться у повідомленні.
Як вказано, на Херсонщині на правому березі підтоплено 6 населених пунктів, на тимчасово окупованій території - 17 н.п. Евакуйовано 2 тис. 783 особи, у тому числі 309 дітей, 80 маломобільних осіб та 284 тварини.
На Миколаївщині частково підтоплені 18 населених пунктів у Баштанському районі. Залишаються евакуйованими всього 832 особи, у тому числі 165 дітей.
Доповнення
6 червня 2023 року близько 3:00 російські військові підірвали греблю Каховської ГЕС на Херсонщині. Каховська ГЕС через підрив повністю зруйнована і відновленню не підлягає.