В Херсонской области уровень воды упал до 70 сантиметров

Детали

"На Днепре в створе поста "Херсон" наблюдается снижение уровня воды. Зафиксирован уровень 0,7 м", - говорится в сообщении.

Как указано, в Херсонской области на правом берегу подтоплено 6 населенных пунктов, на временно оккупированной территории - 17 н.п. Эвакуированы 2 тыс. 783 человека, в том числе 309 детей, 80 маломобильных лиц и 284 животных.

В Николаевской области частично подтоплены 18 населенных пунктов в Баштанском районе. Остаются эвакуированными всего 832 человека, в том числе 165 детей.

Дополнение

6 июня 2023 года около 3:00 российские военные подорвали плотину Каховской ГЭС в Херсонской области. Каховская ГЭС из-за подрыва полностью разрушена и восстановлению не подлежит.