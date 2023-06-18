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Затоплення частин Херсона і області утримуватиметься до 19 червня - Укргідроенерго

Київ • УНН

 • 1352252 перегляди

КИЇВ. 18 червня. УНН. Затоплення частин Херсона і Херсонської області після підриву російськими окупантами Каховської ГЕС утримуватиметься до 19 червня, повідомили в Укргідроенерго у неділю, пише УНН.

Затоплення частин Херсона і області утримуватиметься до 19 червня - Укргідроенерго

Цитата

"До 19 червня на річці Дніпро нижче Каховської ГЕС, внаслідок її підриву, утримуватиметься значне затоплення прируслових територій та частин населених пунктів у місті Херсон, Херсонському та Скадовському районах Херсонської області", - повідомили в Укргідроенерго у Telegram.

Деталі

Як повідомляється, середній рівень нижнього б’єфу біля греблі Дніпровської ГЕС на 18 червня дорівнює 13,28 м БС (Балтійської системи висот).

За інформацією Укргідрометцентру, у створі поста Херсон за добу рівень води знизився на 33 см. І станом на 8:00 18 червня становить - 0,99 м БС.

"Внаслідок підриву Каховської ГЕС, рівні води Каховського водосховища утримуються нижчими за мінімальні критичні значення, необхідні для роботи водозаборів у Дніпропетровській, Запорізькій, Херсонській областях", - зазначили в Укргідроенерго.

Доповнення

6 червня 2023 року близько 3:00 російські військові підірвали греблю Каховської ГЕС на Херсонщині. Каховська ГЕС через підрив повністю зруйнована і відновленню не підлягає.

За оцінками, з Каховського водосховища після підриву дамби ГЕС втрачено понад 72% води.

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