З Каховського водосховища вже втрачено понад 72% води - Міндовкілля
Київ • УНН
КИЇВ. 12 червня. УНН. З Каховського водосховища після підриву дамби ГЕС втрачено понад 72% води, повідомляє Міндовкілля, пише УНН.
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"З водосховища вже втрачено понад 72% або 14,395 куб. км води. Станом на вечір 11 червня рівень води у водосховищі в районі Нікополя становив близько 9,04 м", - ідеться у повідомленні.
Деталі
Як вказано, рівень води в Дніпрі на позначці "Херсон" загалом знизився на 2 метри й становить 3,6 метра. "У середньому за останню добу утримується тенденція зниження рівня на 1-5 см за годину", - зазначається у повідомленні.
"У районі природного парку "Нижньодніпровський" вода поступово сходить. Продовжується обміління акваторії у нацпарку "Кам'янська Січ" на 8,5 метрів", - вказали у міністерстві.
Рівень води річки Інгулець у створі Інгулецької зрошувальної системи, як повідомляється, "повільно знижується". "Натомість вода поступово продовжує прибувати в Миколаївській області", - зазначили у відомстві.
Доповнення
6 червня 2023 року близько 3:00 російські військові підірвали греблю Каховської ГЕС на Херсонщині. Каховська ГЕС через підрив повністю зруйнована і відновленню не підлягає.
У Каховському водосховищі, за оцінками, може залишитися 6-7 метрів води.